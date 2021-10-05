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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:25
Операции по КК Эко компенсируются орехами?
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2XL
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Додано: Вів 11 січ, 2022 10:32
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 11 січ, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:29
2XL написав:
Операции по КК Эко компенсируются орехами?
если Вы имеете ввиду траты по кредитке Эко маркет, то да, компенсируються, лично у меня получилось.
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Raymond
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:48
Raymond написав: 2XL написав:
Операции по КК Эко компенсируются орехами?
если Вы имеете ввиду траты по кредитке Эко маркет, то да, компенсируються, лично у меня получилось.
согласен
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Amethyst
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:49
метро не подъехало?
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cohan
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:58
cohan написав:
метро не подъехало?
пока нету , ждемс
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lamal
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Додано: Вів 11 січ, 2022 15:44
У Мабі за минулі роки виписок немає, тільки по 2018 вкл?
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Прораб
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Додано: Вів 11 січ, 2022 19:47
Прораб написав:
У Мабі за минулі роки виписок немає, тільки по 2018 вкл?
Більш старі переносяться в архів, можете в чаті отримати, як варіант
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 11 січ, 2022 20:38
Колеги, по Візі хтось пробував таке щастя ? Із сайту Візи
"Покупайте онлайн с картой Visa и получите 10% кешбэка на ваш бонусный счет. Накопленные баллы тратьте на шопинг в «Алло». 1 бонус "АЛЛО Деньги" = 1 гривна.
Предложение действует с 10 декабря 2021 года до 15 января 2022 года для держателей всех карт Visa."
І чи запропонує Альфа по хамону розстрочку ? Які загальні умови з АЛЛО ?
Ніколи не користувався саме розстрочкою. Терра інкогніта. Буває і таке
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stas_rst
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Додано: Вів 11 січ, 2022 20:47
stas_rst написав:
І чи запропонує Альфа по хамону розстрочку ?
По хамону рассрочка не предусмотрена, поскольку льготный период хамона по сути практически рассрочка.
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antey718
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