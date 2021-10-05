stas_rst написав:І чи запропонує Альфа по хамону розстрочку ?
По хамону рассрочка не предусмотрена, поскольку льготный период хамона по сути практически рассрочка.
Ок. Віз вистачає. Що тоді краще для розстрочки ? Але маркетплейс у мене тільки на хамоні 3% або сіб палити на 5 і вийти з 10К повністю
а Алло маркетплейс? боюсь, Вас ждет сюрприз ) даже не техника хотя, конечно, допускаю, что все изменилось, но там как бы не "услуги связи" и т.п. фигня
я сколько не пробую Алло - толк вышел только с купонов 500 грн с колеса на порошке со скидкой, все остальное - хотлайн - будет дешевле или из прогнозируемых магазов навроде f.ua (вот эти маркетплейс) или Розетки
Flamingo, antey718 , cohan усім +, однак версія про АЛЛО-динамо трохи засмутила в плані маркетплейс, а по хотлайну ціна на два товари такаж сама практично мінімальна. Вирішив взяти Xiaomi Mi 11 Lite 6/128GB і роутер оновити, тому сума близько 10К. На Хамоні уже вибрано з 15К 60%. Тому таке. А от тема акції від Візи 10% КБ на Алло-Гроші все ще не розкрита. Даю посилання https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... /xmas.html Другий рядок зверху. Ех, скіпаси на Буку провтикав з 30-40% знижки. з 25 грудня. Хоча вибрав частину Спортом 10%, однак через підтримку. Віза останнім часом радує.