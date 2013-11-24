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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10231102321023310234>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:58

  stas_rst написав:Які загальні умови з АЛЛО ?

Это на сайте алло.
Там не на все товары
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:14

Re: Альфа-Банк

Вкладчик1234 написав:
  stas_rst написав:Які загальні умови з АЛЛО ?

Это на сайте алло.
Там не на все товары
Сайт Віза. Вище написав.
Тому запитав про практичний досвід.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:17

Re: Альфа-Банк

antey718 написав:
  stas_rst написав:І чи запропонує Альфа по хамону розстрочку ?

По хамону рассрочка не предусмотрена, поскольку льготный период хамона по сути практически рассрочка.
Ок. Віз вистачає. Що тоді краще для розстрочки ?
Але маркетплейс у мене тільки на хамоні 3% або сіб палити на 5 і вийти з 10К повністю
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:36

  stas_rst написав:
antey718 написав:
  stas_rst написав:І чи запропонує Альфа по хамону розстрочку ?

По хамону рассрочка не предусмотрена, поскольку льготный период хамона по сути практически рассрочка.
Ок. Віз вистачає. Що тоді краще для розстрочки ?
Але маркетплейс у мене тільки на хамоні 3% або сіб палити на 5 і вийти з 10К повністю

Так вам же сказали что хам.он это круче чем та же рассрочка на 6мес. Это уже рассрочка длиннее. К тому же ещё и маркетплейс если сработает то вааще Флэш рояль получиЦЦа
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:37

  stas_rst написав:
antey718 написав:
  stas_rst написав:І чи запропонує Альфа по хамону розстрочку ?

По хамону рассрочка не предусмотрена, поскольку льготный период хамона по сути практически рассрочка.
Ок. Віз вистачає. Що тоді краще для розстрочки ?
Але маркетплейс у мене тільки на хамоні 3% або сіб палити на 5 і вийти з 10К повністю

Чем вас не устраивает льготный период хамелеона? По сути это бесплатная рассрочка на год.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:39

  stas_rst написав:
antey718 написав:
  stas_rst написав:І чи запропонує Альфа по хамону розстрочку ?

По хамону рассрочка не предусмотрена, поскольку льготный период хамона по сути практически рассрочка.
Ок. Віз вистачає. Що тоді краще для розстрочки ?
Але маркетплейс у мене тільки на хамоні 3% або сіб палити на 5 і вийти з 10К повністю

а Алло маркетплейс? :mrgreen: боюсь, Вас ждет сюрприз ) даже не техника
хотя, конечно, допускаю, что все изменилось, но там как бы не "услуги связи" и т.п. фигня

я сколько не пробую Алло - толк вышел только с купонов 500 грн с колеса на порошке со скидкой, все остальное - хотлайн - будет дешевле или из прогнозируемых магазов навроде f.ua (вот эти маркетплейс) или Розетки
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:49

Flamingo, antey718 , cohan усім +, однак версія про АЛЛО-динамо трохи засмутила в плані маркетплейс, а по хотлайну ціна на два товари такаж сама практично мінімальна. Вирішив взяти Xiaomi Mi 11 Lite 6/128GB і роутер оновити, тому сума близько 10К. На Хамоні уже вибрано з 15К 60%.
Тому таке.
А от тема акції від Візи 10% КБ на Алло-Гроші все ще не розкрита.
Даю посилання https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... /xmas.html
Другий рядок зверху. Ех, скіпаси на Буку провтикав з 30-40% знижки. з 25 грудня. Хоча вибрав частину Спортом 10%, однак через підтримку.
Віза останнім часом радує.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:26

  moveton написав:
  Flamingo написав:Но знание - сила: орехи вечером лучше не выводить...

А смысл, если уж дотянул до вечера, ждать следующего утра, если они в течение трёх часов всё таки выведутся?

есть смысл, как раз, не ждать, т.к. утром та покупка может исчезнуть из-за срока давности (вроде как за последние 30 дней только готовы к возврату)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:42

  Ой+ написав:Мені сьогодні гасити еко-кредитку, а на ній ще і понад 20 розстрочок. От чого би всім спартанцям не зробити пімпку "потрібно внести суму, щоб залишитись в грейсі...".
Ат ніт, рахую і перераховую :(


если РД выпадает на рабочий день то проблем вообще нет - в 10 устра смотрите красную сумму и гасите ее.
если же РД выпадает на выходной - то в 10 утра от общей задолженности карты отнимаете рассрочки и гасите эту сумму. ну можете еще отнять то что в блоке находится. но если оно разблочится - заплатите 3,5% за каждую разблочившуюся сумму.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:34

mephala Дякую!
Так і попробую на наступну РД.
Ой+
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