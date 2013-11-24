RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10231102321023310234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:13

  Alfa_Bank написав:
  ukr0014959 написав:А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек

Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, перевіримо в чому проблема


Ох Алла, все треба контролювати але помилку визнали, обіцають донарахувати. Питання до офпреда коли?
ukr0014959
 
Повідомлень: 125
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:39

Alfa_Bank
Подскажите в 15 лет можно открыть Хам-он и стать клиентом? ИНН, паспорт, Дия все есть.
При онлайн регистрации на последнем этапе пишет, что онлайн нельзя и надо идти в отделение при этом предлагает выбрать ближайшее и открывает пустую страницу.
Вопрос собственно есть ли смысл идти в отделение?
Возможно это опять что-то пошло не так и надо попробовать попозже? (пока что 2 попытки все этапы проходят, но в финале отсылает в отделение)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7039
З нами з: 20.01.15
Подякував: 418 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:48

ol_zy
Нет. Альфа с 16 лет открывает дебетки, а кредитки с 18 лет.
velvet
 
Повідомлень: 4150
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10231102321023310234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ricardo і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5058, 5059, 5060
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50599 7276311
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 12:51
extreme_lviv_ua
РВС Банк 1 ... 58, 59, 60
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
597 153533
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 08:43
Investor_K
Банк Січ 1 ... 46, 47, 48
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
477 150950
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 08:27
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.