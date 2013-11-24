Ох Алла, все треба контролювати але помилку визнали, обіцають донарахувати. Питання до офпреда коли?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:13
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:39
Alfa_Bank
Подскажите в 15 лет можно открыть Хам-он и стать клиентом? ИНН, паспорт, Дия все есть.
При онлайн регистрации на последнем этапе пишет, что онлайн нельзя и надо идти в отделение при этом предлагает выбрать ближайшее и открывает пустую страницу.
Вопрос собственно есть ли смысл идти в отделение?
Возможно это опять что-то пошло не так и надо попробовать попозже? (пока что 2 попытки все этапы проходят, но в финале отсылает в отделение)
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