Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:13
Alfa_Bank написав: ukr0014959 написав:
А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек
Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, перевіримо в чому проблема
Ох Алла, все треба контролювати але помилку визнали, обіцають донарахувати. Питання до офпреда коли?
ukr0014959
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:39
Alfa_Bank Подскажите в 15 лет можно открыть Хам-он и стать клиентом? ИНН, паспорт, Дия все есть. При онлайн регистрации на последнем этапе пишет, что онлайн нельзя и надо идти в отделение при этом предлагает выбрать ближайшее и открывает пустую страницу. Вопрос собственно есть ли смысл идти в отделение? Возможно это опять что-то пошло не так и надо попробовать попозже? (пока что 2 попытки все этапы проходят, но в финале отсылает в отделение)
ol_zy
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:48
ol_zy Нет. Альфа с 16 лет открывает дебетки, а кредитки с 18 лет.
velvet
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Додано: Сер 12 січ, 2022 13:30
velvet написав: ol_zy
Нет. Альфа с 16 лет открывает дебетки, а кредитки с 18 лет.
Однако Альфа с вами не согласна:
15 років наймолодшому користувачеві, 98 — найстаршому
https://alfabank.ua/upload/UA_500-sense.pdf
ol_zy
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Додано: Сер 12 січ, 2022 13:46
ukr0014959 написав:
Ох Алла, все треба контролювати але помилку визнали, обіцають донарахувати. Питання до офпреда коли?
у меня по 1 акку вопрос,но там перевыпуск запутал.В чате уверили до 15.01
Мизантрóп
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