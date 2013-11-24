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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:13

  Alfa_Bank написав:
  ukr0014959 написав:А мені тільки 200 бонусів впало??? Робив на 50 000 пополняшек

Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, перевіримо в чому проблема


Ох Алла, все треба контролювати але помилку визнали, обіцають донарахувати. Питання до офпреда коли?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:39

Alfa_Bank
Подскажите в 15 лет можно открыть Хам-он и стать клиентом? ИНН, паспорт, Дия все есть.
При онлайн регистрации на последнем этапе пишет, что онлайн нельзя и надо идти в отделение при этом предлагает выбрать ближайшее и открывает пустую страницу.
Вопрос собственно есть ли смысл идти в отделение?
Возможно это опять что-то пошло не так и надо попробовать попозже? (пока что 2 попытки все этапы проходят, но в финале отсылает в отделение)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:48

ol_zy
Нет. Альфа с 16 лет открывает дебетки, а кредитки с 18 лет.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:30

  velvet написав:ol_zy
Нет. Альфа с 16 лет открывает дебетки, а кредитки с 18 лет.

Однако Альфа с вами не согласна:
15 років наймолодшому користувачеві, 98 — найстаршому

https://alfabank.ua/upload/UA_500-sense.pdf
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:46

Re: Альфа-Банк

  ukr0014959 написав:Ох Алла, все треба контролювати але помилку визнали, обіцають донарахувати. Питання до офпреда коли?
у меня по 1 акку вопрос,но там перевыпуск запутал.В чате уверили до 15.01
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:18

  ol_zy написав:
  velvet написав:ol_zy
Нет. Альфа с 16 лет открывает дебетки, а кредитки с 18 лет.

Однако Альфа с вами не согласна:
15 років наймолодшому користувачеві, 98 — найстаршому

https://alfabank.ua/upload/UA_500-sense.pdf

Так там речь о приложении сенс, а не о картах
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:18

Аллюсик, а р2р-переводы работают у тебя?
не могу ни сдернуть сторонним р2р, ни толкнуть алкиным :(

У меня по 2м эккам все виснет после ввода отпечатка.
причем пишет, шо все ОК, но гроши не списываются и не приходят адресату :(
правда, мож через полчаса спишет по ТРИ раза?! :evil:

ПС. Мож сделать ротацию спартанцев тоо? Ну скинуть усех с Тайгета!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:39

Re: Альфа-Банк

Amethyst, у тебя проверка 3-D Secure проходит нормально? Если зависло на форме ожидания подтверждения, то поможет выключение и включение биометрии.
MASolomko
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