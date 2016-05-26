|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:16
Alfa_Bank
А можно помимо NFC-устройств добавить в банкоматах возможность проведения операций Apple / Google Pay по QR-коду? Т. е. клиент:
1. Считывает смартфоном QR-код.
2. Водит пин-код карты.
3. Проводит операции в банкомате.
Что проще, добавить в ПО банкомата опцию операций Apple / Google Pay по QR-коду или установить NFC-устройство?
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3694
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:38
Аlександр написав:
оводит операции в банкомате.
Пропозиція цікава і виглядає перспективно, передам колегам для розгляду, дякую)
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11288
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1168 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:58
Alfa_Bank написав: Аlександр написав:Alfa_Bank
А можно помимо NFC-устройств добавить в банкоматах возможность проведения операций Apple / Google Pay по QR-коду? Т. е. клиент:
1. Считывает смартфоном QR-код.
2. Водит пин-код карты.
3. Проводит операции в банкомате.
Пропозиція цікава і виглядає перспективно, передам колегам для розгляду, дякую)
Не за что.
Если ничего сложного нет, то почему бы и нет?
Альфа тогда может насыпать орехи за отказ от физической карты, выпуск которой стоит... или же сделать бесплатно три карты (одна основная, реальная, две других виртуальных) в пакетах White, Black & Graphite.
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3694
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8480
|2181714
|
Сер 12 січ, 2022 18:23
KVV
|
|50605
|7277202
|
|
|598
|157873
|
|