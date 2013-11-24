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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1066
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1066
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:16

Alfa_Bank
А можно помимо NFC-устройств добавить в банкоматах возможность проведения операций Apple / Google Pay по QR-коду? Т. е. клиент:
1. Считывает смартфоном QR-код.
2. Водит пин-код карты.
3. Проводит операции в банкомате.

Что проще, добавить в ПО банкомата опцию операций Apple / Google Pay по QR-коду или установить NFC-устройство?
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:38

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:оводит операции в банкомате.

Пропозиція цікава і виглядає перспективно, передам колегам для розгляду, дякую)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:58

  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:Alfa_Bank
А можно помимо NFC-устройств добавить в банкоматах возможность проведения операций Apple / Google Pay по QR-коду? Т. е. клиент:
1. Считывает смартфоном QR-код.
2. Водит пин-код карты.
3. Проводит операции в банкомате.

Пропозиція цікава і виглядає перспективно, передам колегам для розгляду, дякую)

Не за что.
Если ничего сложного нет, то почему бы и нет?
Альфа тогда может насыпать орехи за отказ от физической карты, выпуск которой стоит... или же сделать бесплатно три карты (одна основная, реальная, две других виртуальных) в пакетах White, Black & Graphite.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:55

  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:оводит операции в банкомате.

Пропозиція цікава і виглядає перспективно, передам колегам для розгляду, дякую)


головне щоб не колегам с Службы безопасности Сбербанка: приватом не пользуюсь уже много лет, но все равно не договоняю что такое человеку говорят по телефону что он в банкомате наклацивает и себе кредитов, и бабки свои переводит или снимает и пихает в терминал - с кодами еще веселее будет: "нужно подтвердить вакцинацию, навеите на qr код" (с) :mrgreen:
cohan
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