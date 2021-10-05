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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 січ, 2022 20:36
ihorsic написав:
Кто пробова купить?
В чате инвестиций порядка 2,8к участников. Многие из них покупают, продают. Из особенностей это то, что банк является налоговым агентом и после продажи акции он удерживает налог с прибыли. Без разницы Вы в минусе или плюсе. Если в минусе, то излишек уплаченных налогов можно только подав декларацию в налоговую.
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MASolomko
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Додано: Суб 15 січ, 2022 21:28
MASolomko написав: ihorsic написав:
Кто пробова купить?
В чате инвестиций порядка 2,8к участников. Многие из них покупают, продают. Из особенностей это то, что банк является налоговым агентом и после продажи акции он удерживает налог с прибыли. Без разницы Вы в минусе или плюсе. Если в минусе, то излишек уплаченных налогов можно только подав декларацию в налоговую.
Т.е. если в минусе, т.е. в убытке, то банк на этот минус удерживает налог?
Или если в +, то удерживает, а если в минусе, то удерживает 0?
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ol_zy
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Додано: Суб 15 січ, 2022 21:38
Колеги, можливо, пропустив на гілці: метро за грудень нарахували ? І де його дивитись ?
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stas_rst
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Додано: Суб 15 січ, 2022 21:49
stas_rst написав:
Колеги, можливо, пропустив на гілці: метро за грудень нарахували ? І де його дивитись ?
Так. В кеш'ю.
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jay2004
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Додано: Суб 15 січ, 2022 22:24
В кеш»ю світить тільки по 0,5% сумарно за оплату телефоном . У моєму варіанті - 250 сенс бонус + х0,5% за метро, якщо не помилився .
А я мав на увазі 50% віза на метро за грудень
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stas_rst
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Додано: Суб 15 січ, 2022 22:26
ol_zy, при продаже акции, если есть инвестиционный доход, то банк удерживает налог. Но может в отчётном годе быть такое, что по одной акции клиент выиграл (есть доход), по другой проиграл (есть убытки) и эти убытки съели доход, то излишне оплаченный налог можно вернуть через декларацию.
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MASolomko
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Додано: Суб 15 січ, 2022 22:51
stas_rst написав:
50% віза на метро за грудень
13.12 пришли под соусом "корректировка бонусов",два раза ездил.
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Мизантрóп
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Додано: Суб 15 січ, 2022 23:08
Мизантрóп
є таке
не звернув увагу, теж за 4 поїздки в алко-дні докинуло ... Дякую!
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stas_rst
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Додано: Нед 16 січ, 2022 01:02
Ой+ написав:mephala
Дякую!
Так і попробую на наступну РД.
только есть нюанс. у аллы тормозят системы и если тратили что то с утра в РД то оно может еще не отобразится в общей задолженности карты. была раз коллизия что в блоках сумма появилась а в общей задолженности не учлась. потому в РД стараюсь не юзать карту пока не погашу долг.
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mephala
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Додано: Нед 16 січ, 2022 01:03
Не пойму, почему трату в Сильпо, проведенную неделю назад не дает компенсировать орехами?
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ВIВ
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