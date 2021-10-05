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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 січ, 2022 02:30
ВIВ написав:
Не пойму, почему трату в Сильпо, проведенную неделю назад не дает компенсировать орехами?
nfc или кишмиш "продукты"-должно уже
ну и овер 50грн. есс-но для старичков
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Додано: Нед 16 січ, 2022 09:21
Мизантрóп написав: ВIВ написав:
Не пойму, почему трату в Сильпо, проведенную неделю назад не дает компенсировать орехами?
nfc или кишмиш "продукты"-должно уже
ну и овер 50грн. есс-но для старичков
Расчет картой по терминалу, сумма 602грн., "продукты" в этом месяце не выбраны.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 09:30
ВIВ написав: Мизантрóп написав: ВIВ написав:
Не пойму, почему трату в Сильпо, проведенную неделю назад не дает компенсировать орехами?
nfc или кишмиш "продукты"-должно уже
ну и овер 50грн. есс-но для старичков
Расчет картой по терминалу, сумма 602грн., "продукты" в этом месяце не выбраны.
Орехи на сумму 602/0,805=747,83 в наличии?
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Додано: Нед 16 січ, 2022 09:40
тысячи факторов)) https://cashuclub.com.ua/regulations
мож даже и валютная
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Мизантрóп
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Додано: Нед 16 січ, 2022 10:44
ВIВ написав:
Расчет картой по терминалу, сумма 602грн., "продукты" в этом месяце не выбраны.
Т.е. не GPay токен и категория не выбрана. С чего бы такое компенсировать? Или всё таки по какой-то загадочной причине орехи за эту покупку дали?
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Додано: Нед 16 січ, 2022 11:30
ihorsic написав:Алла начала продавать акции. Кто пробова купить? Какие подводные камни? И что с налогообложением?
И купить и продать в тот же день. Пока в плюсе. Альфа - налоговый агент.
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