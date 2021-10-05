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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10240102411024210243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1067
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1067
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 02:30

  ВIВ написав:Не пойму, почему трату в Сильпо, проведенную неделю назад не дает компенсировать орехами?

nfc или кишмиш "продукты"-должно уже :roll:
ну и овер 50грн. есс-но для старичков
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:21

  Мизантрóп написав:
  ВIВ написав:Не пойму, почему трату в Сильпо, проведенную неделю назад не дает компенсировать орехами?

nfc или кишмиш "продукты"-должно уже :roll:
ну и овер 50грн. есс-но для старичков

Расчет картой по терминалу, сумма 602грн., "продукты" в этом месяце не выбраны.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:30

  ВIВ написав:
  Мизантрóп написав:
  ВIВ написав:Не пойму, почему трату в Сильпо, проведенную неделю назад не дает компенсировать орехами?

nfc или кишмиш "продукты"-должно уже :roll:
ну и овер 50грн. есс-но для старичков

Расчет картой по терминалу, сумма 602грн., "продукты" в этом месяце не выбраны.

Орехи на сумму 602/0,805=747,83 в наличии?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:40

Re: Альфа-Банк

тысячи факторов)) https://cashuclub.com.ua/regulations
мож даже и валютная :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 10:44

  ВIВ написав:Расчет картой по терминалу, сумма 602грн., "продукты" в этом месяце не выбраны.

Т.е. не GPay токен и категория не выбрана. С чего бы такое компенсировать? Или всё таки по какой-то загадочной причине орехи за эту покупку дали?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 11:30

Re: Альфа-Банк

ihorsic написав:Алла начала продавать акции. Кто пробова купить? Какие подводные камни? И что с налогообложением?
И купить и продать в тот же день. Пока в плюсе. Альфа - налоговый агент.
adamsmittttt
 
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