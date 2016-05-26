Ну это понятно, и от Альфы это никак не зависит. А возможность которую они предоставили - это очень круто.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 15:36
Re: Альфа-Банк
Ну это понятно, и от Альфы это никак не зависит. А возможность которую они предоставили - это очень круто.
Додано: Нед 16 січ, 2022 16:26
Додано: Нед 16 січ, 2022 16:30
Два вопроса знатокам:
1) Декларацию придется подавать только в случае продажи акций и фиксации прибыли или в любом случае? Иными словами, если я купил и держу, то могу ли я не беспокоиться?
2) Где-то можно посмотреть выписку из депозитария и убедиться, что я являюсь собственником акций? И потребуют ли услуги депозитария каких-то расходов?
Додано: Нед 16 січ, 2022 17:05
хехе, знатоки скажут, что еще и учет надо вести в книге
возможно будет как с актами/инвойсами у айтишников - вроде как по закону акты, но если тяжко и АпВорк - х*й с ним, саморисованого инвойса достаточно (если дяде кушать не захочется)
в целом тему надо изучать, ждем комментария klug, к примеру, может еще кто по токостям уже проходился
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:25
Re: Альфа-Банк
Привіт, не нарахувався сенсаційний бонус за грудень взагалі.
В підтримці написали "Держателям платіжних карток Хамелеон бонуси не нараховуються, якщо в розрахунковому періоді була використана хоча б 0,01 копійка кредитного ліміту"
Я дійсно використовував кредитні кошти, потім звісно погасив повністю. Але якшо чесно в упор не памятаю такої умови, хоча правила читав. Зараз уже умови оновили...
Чи дійсно це так, можливо є посилання на дану умову?
Додано: Пон 17 січ, 2022 08:59
Re: Альфа-Банк
Kosta777, така умова дійсно була й у цій темі її обговорювали не один раз.
Це з цього року умови трошки змінили й зараз кешбек нараховується за цією акцією, якщо на момент поповнення на рахунку (не плутати з карткою) Caméléon немає заборгованості.
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:17
Re: Альфа-Банк
а коли нараховується кешбек 0,5% за безконтакт Gpay? Кешбек за продукти прийшов одразу, а за безконтакт не знайшов.
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:26
Вроде с повышенным не идет, только с партнерским.
Но тоже почитаю ответы.
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:30
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