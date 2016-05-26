RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10241102421024310244

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1068
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1068
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 15:36

Re: Альфа-Банк

omb написав:
  adamsmittttt написав:
ihorsic написав:Алла начала продавать акции. Кто пробова купить? Какие подводные камни? И что с налогообложением?
И купить и продать в тот же день. Пока в плюсе. Альфа - налоговый агент.
Оно то да, но налоговую декларацию прийдется подавать в следующем году...
Ну это понятно, и от Альфы это никак не зависит. А возможность которую они предоставили - это очень круто.
adamsmittttt
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 27.03.15
Подякував: 788 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 16:26

  ВIВ написав:
  Flamingo написав:Орехи на сумму 602/0,805=747,83 в наличии?

Да, 750 есть.
Ладно, буду звонить на ГЛ спрашивать

10 минут выясняли, в конце подтвердили что все условия для списания этой покупки выполнены.
Зафиксировали проблему, но ждать 5 дней решения...
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 391
З нами з: 03.02.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 16:30

  omb написав:
  adamsmittttt написав:
ihorsic написав:Алла начала продавать акции. Кто пробова купить? Какие подводные камни? И что с налогообложением?
И купить и продать в тот же день. Пока в плюсе. Альфа - налоговый агент.
Оно то да, но налоговую декларацию прийдется подавать в следующем году...

Два вопроса знатокам:
1) Декларацию придется подавать только в случае продажи акций и фиксации прибыли или в любом случае? Иными словами, если я купил и держу, то могу ли я не беспокоиться?
2) Где-то можно посмотреть выписку из депозитария и убедиться, что я являюсь собственником акций? И потребуют ли услуги депозитария каких-то расходов?
Neolit
 
Повідомлень: 30
З нами з: 11.03.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 17:05

  Neolit написав:
1) Декларацию придется подавать только в случае продажи акций и фиксации прибыли или в любом случае? Иными словами, если я купил и держу, то могу ли я не беспокоиться?
2) Где-то можно посмотреть выписку из депозитария и убедиться, что я являюсь собственником акций? И потребуют ли услуги депозитария каких-то расходов?


хехе, знатоки скажут, что еще и учет надо вести в книге :mrgreen: :mrgreen:

возможно будет как с актами/инвойсами у айтишников - вроде как по закону акты, но если тяжко и АпВорк - х*й с ним, саморисованого инвойса достаточно (если дяде кушать не захочется)

в целом тему надо изучать, ждем комментария klug, к примеру, может еще кто по токостям уже проходился
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3479
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:25

Re: Альфа-Банк

Привіт, не нарахувався сенсаційний бонус за грудень взагалі.
В підтримці написали "Держателям платіжних карток Хамелеон бонуси не нараховуються, якщо в розрахунковому періоді була використана хоча б 0,01 копійка кредитного ліміту"
Я дійсно використовував кредитні кошти, потім звісно погасив повністю. Але якшо чесно в упор не памятаю такої умови, хоча правила читав. Зараз уже умови оновили...
Чи дійсно це так, можливо є посилання на дану умову?
Kosta777
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 08:59

Re: Альфа-Банк

Kosta777, така умова дійсно була й у цій темі її обговорювали не один раз.

Це з цього року умови трошки змінили й зараз кешбек нараховується за цією акцією, якщо на момент поповнення на рахунку (не плутати з карткою) Caméléon немає заборгованості.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 08.03.18
Подякував: 475 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:17

Re: Альфа-Банк

а коли нараховується кешбек 0,5% за безконтакт Gpay? Кешбек за продукти прийшов одразу, а за безконтакт не знайшов.
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 252
З нами з: 14.12.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:26

Вроде с повышенным не идет, только с партнерским.
Но тоже почитаю ответы.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:30

  sergia написав:а коли нараховується кешбек 0,5% за безконтакт Gpay? Кешбек за продукти прийшов одразу, а за безконтакт не знайшов.


когда нет
Кешбек за продукти прийшов одразу

:mrgreen: :mrgreen:

или - ставка КБ по выбранной категории
или 0,5% за безконтакт
или шиш - если не категория и не токен
:mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3479
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10241102421024310244
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Asdушный, liliya_logical і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5064, 5065, 5066
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50650 7331172
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 08:31
jay2004
РВС Банк 1 ... 59, 60, 61
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
602 175050
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 04:48
candidat
ОТП БАНК 1 ... 700, 701, 702
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
7018 1740571
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 січ, 2022 03:29
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.