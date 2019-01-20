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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10246102471024810249>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1068
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1068
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:52

  Vorlon написав:
  ВIВ написав:Выяснил почему не могу компенсировать орехами покупку в Сильпо. Один из терминалов самообслуживания выдал MCC5021 - мебель.

Кто мешает пожаловаться на это безобразие?

А кому жаловаться на несоответствие мсс с профилем деятельности мерчанта?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:27

guntherhouse777
Для начала в Сильпо, а потом по ситуации - можно и в банк-эквайер попробовать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 19:16

  Vorlon написав:guntherhouse777
Для начала в Сильпо, а потом по ситуации - можно и в банк-эквайер попробовать...

А как быть в ситуации, когда эквайр и мерчант довольны всем и не хотят ничего менять?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 19:21

  guntherhouse777 написав:А как быть в ситуации, когда эквайр и мерчант довольны всем и не хотят ничего менять?

Принять, как факт реальности :mrgreen:
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим" (C) Козьма Прутков.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 20:01

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:guntherhouse777
Для начала в Сильпо, а потом по ситуации - можно и в банк-эквайер попробовать...

А как быть в ситуации, когда эквайр и мерчант довольны всем и не хотят ничего менять?


где-то дивчына с Донбасса писала что срабатывает жалоба в налоговую кажется, но думаю Сильпо само на кого хошь пожалуется
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:30

guntherhouse777
В Запорожье если это примат или Райф я бы подключил свои корпоративные связи (при большой нужде) :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:59

Vorlon,
Нет, это УБИБ.
Но просто хотелось не задействовать личные связи, а узнать, как и кто может реально заставить мерчанта изменить мсс.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:26

  Vorlon написав:
  ВIВ написав:Выяснил почему не могу компенсировать орехами покупку в Сильпо. Один из терминалов самообслуживания выдал MCC5021 - мебель.

Кто мешает пожаловаться на это безобразие?

Не обеднеем. Альфе позор за такие исключения, это ж Эпицентр выходит в пролете!
В качестве темы для размышления, наверное можно "правильно" самому под себя такой терминал самообслуживания накляцать? :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:23

:(
  ВIВ написав:
  Vorlon написав:
  ВIВ написав:Выяснил почему не могу компенсировать орехами покупку в Сильпо. Один из терминалов самообслуживания выдал MCC5021 - мебель.

Кто мешает пожаловаться на это безобразие?

Не обеднеем. Альфе позор за такие исключения, это ж Эпицентр выходит в пролете!
В качестве темы для размышления, наверное можно "правильно" самому под себя такой терминал самообслуживания накляцать? :)

У меня в Эпицентре 5211 и он не в пролёте
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:33

  ВIВ написав:
  Vorlon написав:
  ВIВ написав:Выяснил почему не могу компенсировать орехами покупку в Сильпо. Один из терминалов самообслуживания выдал MCC5021 - мебель.

Кто мешает пожаловаться на это безобразие?

Не обеднеем. Альфе позор за такие исключения, это ж Эпицентр выходит в пролете!
В качестве темы для размышления, наверное можно "правильно" самому под себя такой терминал самообслуживания накляцать? :)


Е у такой мысли Пидтримка
cohan
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