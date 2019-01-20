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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:52
Vorlon написав: ВIВ написав:
Выяснил почему не могу компенсировать орехами покупку в Сильпо. Один из терминалов самообслуживания выдал MCC5021 - мебель.
Кто мешает пожаловаться на это безобразие?
А кому жаловаться на несоответствие мсс с профилем деятельности мерчанта?
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:27
guntherhouse777
Для начала в Сильпо, а потом по ситуации - можно и в банк-эквайер попробовать...
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Vorlon
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Додано: Пон 17 січ, 2022 19:16
Vorlon написав:guntherhouse777
Для начала в Сильпо, а потом по ситуации - можно и в банк-эквайер попробовать...
А как быть в ситуации, когда эквайр и мерчант довольны всем и не хотят ничего менять?
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Додано: Пон 17 січ, 2022 19:21
guntherhouse777 написав:
А как быть в ситуации, когда эквайр и мерчант довольны всем и не хотят ничего менять?
Принять, как факт реальности
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим" (C) Козьма Прутков.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 20:01
guntherhouse777 написав: Vorlon написав:guntherhouse777
Для начала в Сильпо, а потом по ситуации - можно и в банк-эквайер попробовать...
А как быть в ситуации, когда эквайр и мерчант довольны всем и не хотят ничего менять?
где-то дивчына с Донбасса писала что срабатывает жалоба в налоговую кажется, но думаю Сильпо само на кого хошь пожалуется
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Додано: Пон 17 січ, 2022 21:30
guntherhouse777
В Запорожье если это примат или Райф я бы подключил свои корпоративные связи (при большой нужде)
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Vorlon
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Додано: Пон 17 січ, 2022 21:59
Vorlon,
Нет, это УБИБ.
Но просто хотелось не задействовать личные связи, а узнать, как и кто может реально заставить мерчанта изменить мсс.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:26
Vorlon написав: ВIВ написав:
Выяснил почему не могу компенсировать орехами покупку в Сильпо. Один из терминалов самообслуживания выдал MCC5021 - мебель.
Кто мешает пожаловаться на это безобразие?
Не обеднеем. Альфе позор за такие исключения, это ж Эпицентр выходит в пролете!
В качестве темы для размышления, наверное можно "правильно" самому под себя такой терминал самообслуживания накляцать?
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ВIВ
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:23
ВIВ написав: Vorlon написав: ВIВ написав:
Выяснил почему не могу компенсировать орехами покупку в Сильпо. Один из терминалов самообслуживания выдал MCC5021 - мебель.
Кто мешает пожаловаться на это безобразие?
Не обеднеем. Альфе позор за такие исключения, это ж Эпицентр выходит в пролете!
В качестве темы для размышления, наверное можно "правильно" самому под себя такой терминал самообслуживания накляцать?
У меня в Эпицентре 5211 и он не в пролёте
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:33
ВIВ написав: Vorlon написав: ВIВ написав:
Выяснил почему не могу компенсировать орехами покупку в Сильпо. Один из терминалов самообслуживания выдал MCC5021 - мебель.
Кто мешает пожаловаться на это безобразие?
Не обеднеем. Альфе позор за такие исключения, это ж Эпицентр выходит в пролете!
В качестве темы для размышления, наверное можно "правильно" самому под себя такой терминал самообслуживания накляцать?
Е у такой мысли
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