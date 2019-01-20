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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10246102471024810249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1068
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1068
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:54

Re: Альфа-Банк

как сейчас валюту заказывать со счета? через чат? или другой алгоритм?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 00:11

  Arien написав:как сейчас валюту заказывать со счета? через чат? или другой алгоритм?

Заказать наличные
копейка
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Повідомлень: 50
З нами з: 31.07.19
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  #<1 ... 10246102471024810249
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