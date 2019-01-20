Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 23:54
как сейчас валюту заказывать со счета? через чат? или другой алгоритм?
Arien
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Додано: Вів 18 січ, 2022 12:07
Добрый день!
У меня выбран кешбек зоомагазины, хочу сделать покупку с он-лайн оплатой через приват24 на ФОП по реквизитам с карты альфабанка. Мне начислится кешбек? Или кешбек начисляется только при оплате через терминал в реальных магазинах?
lyida
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Додано: Вів 18 січ, 2022 12:18
с сайта убрали депо на 2года, это косяк или специально оставили только в Сенсе?
sergia
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Додано: Вів 18 січ, 2022 12:21
lyida
, в основном через терминал в традиционном или онлайн-магазине. Шанс очень и очень маленький.
lyida написав:
У меня выбран кешбек зоомагазины, хочу сделать покупку с он-лайн оплатой через приват24 на ФОП по реквизитам с карты альфабанка. Мне начислится кешбек?
lyida
, в основном через терминал в традиционном или онлайн-магазине по таким категориям.
MASolomko
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Додано: Вів 18 січ, 2022 12:30
lyida написав:
с он-лайн оплатой через приват24 на ФОП по реквизитам с карты альфабанка
если это не LiqPay, а именно по реквизитам (на карту/счет), то кешбека скорее всего не будет, а вот комса и вылет из грейса (если это кредитка) скорее всего будет
Kalgan
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Додано: Вів 18 січ, 2022 13:55
Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?
Востаннє редагувалось
Пансер
в Вів 18 січ, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Пансер
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:20
Пансер написав:
Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контактикам 50 не дають?
https://kyivstar.ua/ru/mm/news-and-prom ... y-klientam
?
мені теж нічого не дали
sergia
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:39
Пансер написав:
Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?
Финансовый номер в Альфе и номер в КС совпадают?
ВIВ
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Додано: Вів 18 січ, 2022 15:35
Raymond написав: 2XL написав:
Операции по КК Эко компенсируются орехами?
если Вы имеете ввиду траты по кредитке Эко маркет, то да, компенсируються, лично у меня получилось.
Яким чином?
V2
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