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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10246102471024810249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1068
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1068
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:54

Re: Альфа-Банк

как сейчас валюту заказывать со счета? через чат? или другой алгоритм?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 00:11

  Arien написав:как сейчас валюту заказывать со счета? через чат? или другой алгоритм?

Заказать наличные
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:07

Добрый день!
У меня выбран кешбек зоомагазины, хочу сделать покупку с он-лайн оплатой через приват24 на ФОП по реквизитам с карты альфабанка. Мне начислится кешбек? Или кешбек начисляется только при оплате через терминал в реальных магазинах?
lyida
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:18

Re: Альфа-Банк

с сайта убрали депо на 2года, это косяк или специально оставили только в Сенсе?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:21

Re: Альфа-Банк

lyida, в основном через терминал в традиционном или онлайн-магазине. Шанс очень и очень маленький.
  lyida написав:У меня выбран кешбек зоомагазины, хочу сделать покупку с он-лайн оплатой через приват24 на ФОП по реквизитам с карты альфабанка. Мне начислится кешбек?
lyida, в основном через терминал в традиционном или онлайн-магазине по таким категориям.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:30

Re: Альфа-Банк

  lyida написав:с он-лайн оплатой через приват24 на ФОП по реквизитам с карты альфабанка

если это не LiqPay, а именно по реквизитам (на карту/счет), то кешбека скорее всего не будет, а вот комса и вылет из грейса (если это кредитка) скорее всего будет
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:55

Re: Альфа-Банк

Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?
Востаннє редагувалось Пансер в Вів 18 січ, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:20

  Пансер написав:Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контактикам 50 не дають?

https://kyivstar.ua/ru/mm/news-and-prom ... y-klientam?
мені теж нічого не дали
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:39

  Пансер написав:Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?

Финансовый номер в Альфе и номер в КС совпадают?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:35

  Raymond написав:
  2XL написав:Операции по КК Эко компенсируются орехами?

если Вы имеете ввиду траты по кредитке Эко маркет, то да, компенсируються, лично у меня получилось.


Яким чином? :roll:
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