Списуються горіхи за покупку зроблену еко карткою - повертаються кошти на обрану картку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:48
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:51
Ой+
Дякую!
Подумав, Еко замість своїх фантиків тепер горіхи нараховує.
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:40
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 18 січ, 2022 19:26
Для отримання 50 бонусів на бонусний рахунок Київстар необхідно:
Бути абонентом «Київстар» з будь-яким тарифним планом передплаченого зв’язку, за виключенням тарифних планів «Професіонал», «4G Роутер», «Київстар Домашній 4G», «Смарт SIM» та «Sim для пристроїв» чи з будь-яким контрактним тарифним планом для фізичних осіб, за виключенням «Sim для пристроїв».
Бути користувачем додатку Sense або завантажити Sense та зареєструватися в ньому.
Бути власником будь-якої картки від Альфа-банку для фізичних осіб або оформити будь-яку картку через Sense SuperApp.
Підключили профіль Київстар в Sense SuperApp до 25.02.2022 р. (включно).
|