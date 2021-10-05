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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10247102481024910250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1068
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1068
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:48

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Яким чином?

Списуються горіхи за покупку зроблену еко карткою - повертаються кошти на обрану картку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:51

Ой+
Дякую!
Подумав, Еко замість своїх фантиків тепер горіхи нараховує.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:40

Re: Альфа-Банк

  ВIВ написав:Финансовый номер в Альфе и номер в КС совпадают?

так
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:26

  Пансер написав:Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?

Для отримання 50 бонусів на бонусний рахунок Київстар необхідно:
Бути абонентом «Київстар» з будь-яким тарифним планом передплаченого зв’язку, за виключенням тарифних планів «Професіонал», «4G Роутер», «Київстар Домашній 4G», «Смарт SIM» та «Sim для пристроїв» чи з будь-яким контрактним тарифним планом для фізичних осіб, за виключенням «Sim для пристроїв».
Бути користувачем додатку Sense або завантажити Sense та зареєструватися в ньому.
Бути власником будь-якої картки від Альфа-банку для фізичних осіб або оформити будь-яку картку через Sense SuperApp.
Підключили профіль Київстар в Sense SuperApp до 25.02.2022 р. (включно).
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:45

  Alfa_Bank написав:
  Пансер написав:Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?

Для отримання 50 бонусів на бонусний рахунок Київстар необхідно:
Бути абонентом «Київстар» з будь-яким тарифним планом передплаченого зв’язку, за виключенням тарифних планів «Професіонал», «4G Роутер», «Київстар Домашній 4G», «Смарт SIM» та «Sim для пристроїв» чи з будь-яким контрактним тарифним планом для фізичних осіб, за виключенням «Sim для пристроїв».
Бути користувачем додатку Sense або завантажити Sense та зареєструватися в ньому.
Бути власником будь-якої картки від Альфа-банку для фізичних осіб або оформити будь-яку картку через Sense SuperApp.
Підключили профіль Київстар в Sense SuperApp до 25.02.2022 р. (включно).


Маю іншу ситуацію. Клієнт з листопада минулого року. Через пропозицію в Мій Київстар завантажив і встановив сенс. Зареєструвався. Отримав віртуального, а згодом і пластикового хамелеона. Отримав 50 бонусних від Київстару, але не отримав 50 горішків від банку.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:57

  alibob написав:
  Alfa_Bank написав:
  Пансер написав:Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?

Для отримання 50 бонусів на бонусний рахунок Київстар необхідно:
Бути абонентом «Київстар» з будь-яким тарифним планом передплаченого зв’язку, за виключенням тарифних планів «Професіонал», «4G Роутер», «Київстар Домашній 4G», «Смарт SIM» та «Sim для пристроїв» чи з будь-яким контрактним тарифним планом для фізичних осіб, за виключенням «Sim для пристроїв».
Бути користувачем додатку Sense або завантажити Sense та зареєструватися в ньому.
Бути власником будь-якої картки від Альфа-банку для фізичних осіб або оформити будь-яку картку через Sense SuperApp.
Підключили профіль Київстар в Sense SuperApp до 25.02.2022 р. (включно).


Маю іншу ситуацію. Клієнт з листопада минулого року. Через пропозицію в Мій Київстар завантажив і встановив сенс. Зареєструвався. Отримав віртуального, а згодом і пластикового хамелеона. Отримав 50 бонусних від Київстару, але не отримав 50 горішків від банку.

А мені нічого зовсім нічого не дали. Оформлював тиждень тому.
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:08

  Alfa_Bank написав:
  Пансер написав:Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?

Для отримання 50 бонусів на бонусний рахунок Київстар необхідно:
Бути абонентом «Київстар» з будь-яким тарифним планом передплаченого зв’язку, за виключенням тарифних планів «Професіонал», «4G Роутер», «Київстар Домашній 4G», «Смарт SIM» та «Sim для пристроїв» чи з будь-яким контрактним тарифним планом для фізичних осіб, за виключенням «Sim для пристроїв».
Бути користувачем додатку Sense або завантажити Sense та зареєструватися в ньому.
Бути власником будь-якої картки від Альфа-банку для фізичних осіб або оформити будь-яку картку через Sense SuperApp.
Підключили профіль Київстар в Sense SuperApp до 25.02.2022 р. (включно).

Тариф "дзвінки для батьків 2020". Відкрив картки Хамелеон і єПідтримка. Гаряча лінія хоче посилання за яким був скачаний додаток. Виявляється потрібно скачувати саме зі сторінки Київстару, а я вже не пам'ятаю звідки скачав(
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 00:34

  Пансер написав:Виявляється потрібно скачувати саме зі сторінки Київстару, а я вже не пам'ятаю звідки скачав(

Правила краще читати:
"1.7. Заохочення від Sense SuperApp.
1.7.1. Доступні тим абонентам, що завантажили Додаток за допомогою QR-коду або будь-якого іншого акційного посилання, і протягом 7 днів з моменту завантаження виконали зазначені у п. 4.1 інструкції, 1 бонус = 1 грн."
Golf_streem
 
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