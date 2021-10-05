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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:48
V2 написав:
Яким чином?
Списуються горіхи за покупку зроблену еко карткою - повертаються кошти на обрану картку.
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Ой+
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Додано: Вів 18 січ, 2022 15:51
Ой+
Дякую!
Подумав, Еко замість своїх фантиків тепер горіхи нараховує.
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V2
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:40
ВIВ написав:
Финансовый номер в Альфе и номер в КС совпадают?
так
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Пансер
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Додано: Вів 18 січ, 2022 19:26
Пансер написав:
Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?
Для отримання 50 бонусів на бонусний рахунок Київстар необхідно:
Бути абонентом «Київстар» з будь-яким тарифним планом передплаченого зв’язку, за виключенням тарифних планів «Професіонал», «4G Роутер», «Київстар Домашній 4G», «Смарт SIM» та «Sim для пристроїв» чи з будь-яким контрактним тарифним планом для фізичних осіб, за виключенням «Sim для пристроїв».
Бути користувачем додатку Sense або завантажити Sense та зареєструватися в ньому.
Бути власником будь-якої картки від Альфа-банку для фізичних осіб або оформити будь-яку картку через Sense SuperApp.
Підключили профіль Київстар в Sense SuperApp до 25.02.2022 р. (включно).
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 18 січ, 2022 20:45
Alfa_Bank написав: Пансер написав:
Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?
Для отримання 50 бонусів на бонусний рахунок Київстар необхідно:
Бути абонентом «Київстар» з будь-яким тарифним планом передплаченого зв’язку, за виключенням тарифних планів «Професіонал», «4G Роутер», «Київстар Домашній 4G», «Смарт SIM» та «Sim для пристроїв» чи з будь-яким контрактним тарифним планом для фізичних осіб, за виключенням «Sim для пристроїв».
Бути користувачем додатку Sense або завантажити Sense та зареєструватися в ньому.
Бути власником будь-якої картки від Альфа-банку для фізичних осіб або оформити будь-яку картку через Sense SuperApp.
Підключили профіль Київстар в Sense SuperApp до 25.02.2022 р. (включно).
Маю іншу ситуацію. Клієнт з листопада минулого року. Через пропозицію в Мій Київстар завантажив і встановив сенс. Зареєструвався. Отримав віртуального, а згодом і пластикового хамелеона. Отримав 50 бонусних від Київстару, але не отримав 50 горішків від банку.
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alibob
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Додано: Вів 18 січ, 2022 20:57
alibob написав: Alfa_Bank написав: Пансер написав:
Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?
Для отримання 50 бонусів на бонусний рахунок Київстар необхідно:
Бути абонентом «Київстар» з будь-яким тарифним планом передплаченого зв’язку, за виключенням тарифних планів «Професіонал», «4G Роутер», «Київстар Домашній 4G», «Смарт SIM» та «Sim для пристроїв» чи з будь-яким контрактним тарифним планом для фізичних осіб, за виключенням «Sim для пристроїв».
Бути користувачем додатку Sense або завантажити Sense та зареєструватися в ньому.
Бути власником будь-якої картки від Альфа-банку для фізичних осіб або оформити будь-яку картку через Sense SuperApp.
Підключили профіль Київстар в Sense SuperApp до 25.02.2022 р. (включно).
Маю іншу ситуацію. Клієнт з листопада минулого року. Через пропозицію в Мій Київстар завантажив і встановив сенс. Зареєструвався. Отримав віртуального, а згодом і пластикового хамелеона. Отримав 50 бонусних від Київстару, але не отримав 50 горішків від банку.
А мені нічого зовсім нічого не дали. Оформлював тиждень тому.
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sergia
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Додано: Вів 18 січ, 2022 23:08
Alfa_Bank написав: Пансер написав:
Абонент Київстару (контракт) наприкінці грудня став клієнтом Альфи. Горіхи дали, а от 50 грн немає. В чию підтримку писати? Чи контрактникам 50 не дають?
Для отримання 50 бонусів на бонусний рахунок Київстар необхідно:
Бути абонентом «Київстар» з будь-яким тарифним планом передплаченого зв’язку, за виключенням тарифних планів «Професіонал», «4G Роутер», «Київстар Домашній 4G», «Смарт SIM» та «Sim для пристроїв» чи з будь-яким контрактним тарифним планом для фізичних осіб, за виключенням «Sim для пристроїв».
Бути користувачем додатку Sense або завантажити Sense та зареєструватися в ньому.
Бути власником будь-якої картки від Альфа-банку для фізичних осіб або оформити будь-яку картку через Sense SuperApp.
Підключили профіль Київстар в Sense SuperApp до 25.02.2022 р. (включно).
Тариф "дзвінки для батьків 2020". Відкрив картки Хамелеон і єПідтримка. Гаряча лінія хоче посилання за яким був скачаний додаток. Виявляється потрібно скачувати саме зі сторінки Київстару, а я вже не пам'ятаю звідки скачав(
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Пансер
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Додано: Сер 19 січ, 2022 00:34
Пансер написав:
Виявляється потрібно скачувати саме зі сторінки Київстару, а я вже не пам'ятаю звідки скачав(
Правила краще читати:
"1.7. Заохочення від Sense SuperApp.
1.7.1. Доступні тим абонентам, що завантажили Додаток за допомогою QR-коду або будь-якого іншого акційного посилання, і протягом 7 днів з моменту завантаження виконали зазначені у п. 4.1 інструкції, 1 бонус = 1 грн."
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Golf_streem
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Додано: Сер 19 січ, 2022 08:30
Golf_streem написав: Пансер написав:
Виявляється потрібно скачувати саме зі сторінки Київстару, а я вже не пам'ятаю звідки скачав(
Правила краще читати:
"1.7. Заохочення від Sense SuperApp.
1.7.1. Доступні тим абонентам, що завантажили Додаток за допомогою QR-коду або будь-якого іншого акційного посилання, і протягом 7 днів з моменту завантаження виконали зазначені у п. 4.1 інструкції, 1 бонус = 1 грн."
Як би ж той Сенс, ще встановлювався нормально. Тиждень тому лише з 3 спроби встановився, та з 20 спроби зміг отримати картку. І лише в п'ятницю оновили-пофіксили.
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sergia
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