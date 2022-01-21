Додано: Суб 22 січ, 2022 09:10

Два дня не могли забрать депозит, который закончился. Просто издевательство над людьми!!! Так как я постоянно в командировках оформил доверенность на супругу. Обычная стандартная доверенность оформлена государственным нотариусом. Кстати по ней этот и депозит был оформлен супругой на мое имя! Доверенность предусматривает все операции в банке, оформление, снятие, закрытие….. на то она и доверенность! Очень даже быстро по этой доверенности открыли депозит, без вопросов! Окончание срока и мы с супругой решили кое что приобрести, депозит не переоформляем, а заказываем деньги на закрытие! Это Днепр. Первое отделение на Яворницкого 44. Я в командировке и супруга приехала в отделение за деньгами, при этом за два дня созванивалась с менеджером! Обычная процедура, деньги заказали, приехали за получением. При себе доверенность, паспорт и индефикационный код! Как обычно. Два часа в отделении супруга ждала пока эту доверенность постоянно куда то пересылали, кто то проверял, ждали подтверждения. Менеджер постоянно куда то кому то звонила. Цирк одним словом!!!! Сказали что подтверждения нет, приходите завтра. Супруга пришла через день. Уже просидела почти три часа, та же ситуация, звоним, отправляем, ждём подтверждения!! Супруга уже звонила на горячую линию пару раз и высказывала своё недоумение по поводу. Ответили разбирайтесь на месте, решайте на месте! Концовка просто убила!!!! Руководство заявило менеджеру, чтоб она сделала видео звонок мне и я подтвердил, что я согласен, чтоб моя жена, по доверенности, что я специально для неё сделал закрыла депозит и забрала деньги! Это 17го числа закончился депозит, к 21 му числу под вечер наконец то выдали деньги. При этом жена два дня просидела в отделении в общем шесть часов! Как Вам такое. Я честно говоря от Альфа такого унижения не ожидал!!! Решили по срокам все снять и не ногой в этот банк. Что и Вам советую!!!

P.s. В командировке я был заграницей и менеджер банка меня вообще никогда не видела. Но руководство сказали сделать звонок!! Без звонка денег не будет! Это вообще как? Это вообще что?? Может в Альфа и доверенность уже не нужна, по звонку все вопросы! В первый раз столкнулись с таким унижением и решили в последний раз! Разочарование!!!!!!!