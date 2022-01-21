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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10255102561025710258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1070
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
290
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1070
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:09

  moveton написав:
  cohan написав:через ИБ 400к СЭП + что-то можно через p2p вытянуть, как бы не 150 всего + снять сколько там у кого лимиты

А что 400к? Насколько я читал, это порог мониторинга СЭП, но он срабатывает на входе в другой банк, а не на выходе из этого. Поэтому, если нужно перевести крупную сумму, желательно не подставляться под мониторинг и сделать это несколькими переводами, не превышая 400к в день на один счёт-получатель.


в тарифах есть про 400, и лям для А-клаба
ну и додаток он же Сенс любезно скажет сколько осталось, при превышении )))
возможно, из отделения можно отправить по бумагам, но я решил не доводить, в общем, не все безгранично
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:29

  cohan написав:в тарифах есть про 400, и лям для А-клаба
ну и додаток он же Сенс любезно скажет сколько осталось, при превышении )))
возможно, из отделения можно отправить по бумагам, но я решил не доводить, в общем, не все безгранично

Не знаю о каких тарифах речь, но если говорить именно про СЭП, то справка пишет про 150к/250к/500к. 400к там не фигурирует. Но это ограничение для Сенса, а не мониторинга. Не верю, что нет возможности сделать более крупный перевод или на бОльшую сумму в месяц.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:56

Re: Альфа-Банк

Arien написав:и еще вопрос, кто в курсе, если оплачивать ОСАГО на hotline или finance - какие mcc проходят?
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Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:00

Re: Альфа-Банк

В Испании оштрафовали российского магната Михаила Фридмана
Министерство сельского хозяйства Испании оштрафовало Михаила Фридмана, владельца международной торговой сети Dia, за нарушения норм общения и деловых сделок с партнерами.
Принадлежащая российскому миллиардеру и совладельцу "Альфа-Групп" Михаилу Фридману торговая сеть Dia (Distribuidora Internacional de Alimentación) обязана заплатить в испанскую казну штраф в размере 6,8 млн евро.
...испанская фемида считает, что есть основания подозревать Фридмана в таких правонарушениях как "принадлежность к преступному сообществу, нелояльное администрирование, незаконное присвоение собственности, наказуемая неплатежеспособность и коррупция в бизнесе".
https://www.dw.com/ru/v-ispanii-oshtraf ... a-60511672
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:10

Два дня не могли забрать депозит, который закончился. Просто издевательство над людьми!!! Так как я постоянно в командировках оформил доверенность на супругу. Обычная стандартная доверенность оформлена государственным нотариусом. Кстати по ней этот и депозит был оформлен супругой на мое имя! Доверенность предусматривает все операции в банке, оформление, снятие, закрытие….. на то она и доверенность! Очень даже быстро по этой доверенности открыли депозит, без вопросов! Окончание срока и мы с супругой решили кое что приобрести, депозит не переоформляем, а заказываем деньги на закрытие! Это Днепр. Первое отделение на Яворницкого 44. Я в командировке и супруга приехала в отделение за деньгами, при этом за два дня созванивалась с менеджером! Обычная процедура, деньги заказали, приехали за получением. При себе доверенность, паспорт и индефикационный код! Как обычно. Два часа в отделении супруга ждала пока эту доверенность постоянно куда то пересылали, кто то проверял, ждали подтверждения. Менеджер постоянно куда то кому то звонила. Цирк одним словом!!!! Сказали что подтверждения нет, приходите завтра. Супруга пришла через день. Уже просидела почти три часа, та же ситуация, звоним, отправляем, ждём подтверждения!! Супруга уже звонила на горячую линию пару раз и высказывала своё недоумение по поводу. Ответили разбирайтесь на месте, решайте на месте! Концовка просто убила!!!! Руководство заявило менеджеру, чтоб она сделала видео звонок мне и я подтвердил, что я согласен, чтоб моя жена, по доверенности, что я специально для неё сделал закрыла депозит и забрала деньги! Это 17го числа закончился депозит, к 21 му числу под вечер наконец то выдали деньги. При этом жена два дня просидела в отделении в общем шесть часов! Как Вам такое. Я честно говоря от Альфа такого унижения не ожидал!!! Решили по срокам все снять и не ногой в этот банк. Что и Вам советую!!!
P.s. В командировке я был заграницей и менеджер банка меня вообще никогда не видела. Но руководство сказали сделать звонок!! Без звонка денег не будет! Это вообще как? Это вообще что?? Может в Альфа и доверенность уже не нужна, по звонку все вопросы! В первый раз столкнулись с таким унижением и решили в последний раз! Разочарование!!!!!!!
Lin
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:58

Lin
Я с такой же ситуацией столкнулся в Альфе пару лет назад. Это их служба безопасности так чудит, перестраховывается. После этого по доверенностям с Альфой я работать перестал. Смотрю до сих пор ничего у них не поменялось.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:06

  Lin написав:Два дня не могли забрать депозит, который закончился. Просто издевательство над людьми!!! Так как я постоянно в командировках оформил доверенность на супругу. Обычная стандартная доверенность оформлена государственным нотариусом. Кстати по ней этот и депозит был оформлен супругой на мое имя! Доверенность предусматривает все операции в банке, оформление, снятие, закрытие….. на то она и доверенность! Очень даже быстро по этой доверенности открыли депозит, без вопросов! Окончание срока и мы с супругой решили кое что приобрести, депозит не переоформляем, а заказываем деньги на закрытие! Это Днепр. Первое отделение на Яворницкого 44. Я в командировке и супруга приехала в отделение за деньгами, при этом за два дня созванивалась с менеджером! Обычная процедура, деньги заказали, приехали за получением. При себе доверенность, паспорт и индефикационный код! Как обычно. Два часа в отделении супруга ждала пока эту доверенность постоянно куда то пересылали, кто то проверял, ждали подтверждения. Менеджер постоянно куда то кому то звонила. Цирк одним словом!!!! Сказали что подтверждения нет, приходите завтра. Супруга пришла через день. Уже просидела почти три часа, та же ситуация, звоним, отправляем, ждём подтверждения!! Супруга уже звонила на горячую линию пару раз и высказывала своё недоумение по поводу. Ответили разбирайтесь на месте, решайте на месте! Концовка просто убила!!!! Руководство заявило менеджеру, чтоб она сделала видео звонок мне и я подтвердил, что я согласен, чтоб моя жена, по доверенности, что я специально для неё сделал закрыла депозит и забрала деньги! Это 17го числа закончился депозит, к 21 му числу под вечер наконец то выдали деньги. При этом жена два дня просидела в отделении в общем шесть часов! Как Вам такое. Я честно говоря от Альфа такого унижения не ожидал!!! Решили по срокам все снять и не ногой в этот банк. Что и Вам советую!!!
P.s. В командировке я был заграницей и менеджер банка меня вообще никогда не видела. Но руководство сказали сделать звонок!! Без звонка денег не будет! Это вообще как? Это вообще что?? Может в Альфа и доверенность уже не нужна, по звонку все вопросы! В первый раз столкнулись с таким унижением и решили в последний раз! Разочарование!!!!!!!

Доброго ранку! Не могли не відреагувати на цю історію. Дуже сильно вибачаємось перед вами та вашою дружиною, що вам довелося побувати у такій ситуації. На перший погляд здається, що співробітники дуже хвилювалися за безпеку коштів і перенервували, тому так ретельно перевіряли довіреність та просили навіть подзвонити, але ми повністю з вами згодні, що ця ситуація показала обслуговування у нашому банку не з кращої сторони. Бажаємо детально розібратися у цій ситуації і нам потрібна ваша допомога. Написали вам у ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:37

Re: Альфа-Банк

Уважаемые коллеги хамелеоны! У всех списывает за пользование средствами? Или я что то делаю не так?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:48

  Lin написав:Просто издевательство над людьми!!! Так как я постоянно в командировках оформил доверенность на супругу. Очень даже быстро по этой доверенности открыли депозит, без вопросов!

Сразу не могли открыть депозит на жену? Зачем этот цирк? Или на жену уже был фонд?
  Lin написав:Решили по срокам все снять и не ногой в этот банк. Что и Вам советую!!!

Ну если вы, кроме депозитов, ничего вокруг себя не видите, то может и правильное решение... Советовать же всем такое же - глупо! Альфа - один из лучших банков страны и с одними из лучших продуктов. Уходить отсюда? Да ни за что! :roll:

  ihorsic написав:Или я что то делаю не так?

Скорее всего... Какого характера траты были?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:56

  ihorsic написав:Уважаемые коллеги хамелеоны! У всех списывает за пользование средствами? Или я что то делаю не так?

Уточните, пожалуйста, вопрос.
M-Audio
 
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