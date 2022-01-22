|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 січ, 2022 16:19
moveton написав:
Акции - это то самое исключение? А где это написано? В 179 я вообще не нашёл списка исключений, поэтому не понимаю о чём они вообще.
В ст. 170.2.2 помимо прочего есть такое:
Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3390
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 січ, 2022 18:43
ingtrans написав: moveton написав:
Акции - это то самое исключение? А где это написано? В 179 я вообще не нашёл списка исключений, поэтому не понимаю о чём они вообще.
В ст. 170.2.2 помимо прочего есть такое:
Ух, как детектив закручен. Да, есть такое. Причём, для ОВГЗ и прочих потенциальных госбумаг 165.1.52 разрешает не подавать, что логично, раз с них налоги не берутся, хотя можно ли назвать государство, которое налогом не обложило, налоговым агентом - это вопрос философский
Ну ОК, значит всем подавать.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1796
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 січ, 2022 19:32
Lin
Это какое-то издевательство, у меня идентичная ситуация была в А-банке г.Хмельницкого, что на Соборной, эти чмыри вообще обнаглели до ручки, отец оформил доверенность на меня, заказал деньги за 3 дня, как и у вас, но когда пришел получать, то сказали: нет ни фига, решайте через ГЛ они должны были дать сначала добро, звоню, нет, не дают добро, пишу тогда на финансы.юа, опять со мной связываются, а решить так и не могут, прошла неделя, о Боже, ответили идти в отделение и получить денежку, деньги лежат без телодвижений на Желтой, не принося совсем прибыли, прихожу, а кассир заявляет, нет я вам не дам деньги, карта не ваша, я отвечаю, то откройте на меня по доверенности, как в Привате открывают, а у нас такого нет, приходит начальница Наталья, а кассир и ее не слушает, фото не то,что на карте (карта отца) там старик, а тут -молодой парень, что же делать- банкоматов нет, мне начальник отвечает перекидывайте на свою зеленую, при том, что вверху дали добро, от пид@@@@ы, что делать по 24 999 грн кидаю на свою зеленую, и...блок остается еще 6 грн, оформляю депозит с зеленой на 1м, потом вывожу на свою Желтую, снимаю с себя и теряю так 1 мес времени, а 6 грн так и зависли, аж спустя пол года, через новое приложение закрыл КДВ и открыл диджитал и все же перекидываю и 6 грн, чтобы пид@@@ы не получили ни копейки, теперь она мне звонит и все упрашивает занести еще деньги под 10,5 на 15 мес, так как банк дает самую большу ставку на рынке, пусть читают мое сообщение и кончитам пусть будет стыдно, правда стыдно ли будет им, пид@@@ы.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 633
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|50673
|7379089
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|7026
|1743299
|
|
|3133
|410023
|
|