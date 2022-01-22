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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10259102601026110262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1070
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
290
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1070
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 16:19

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:Акции - это то самое исключение? А где это написано? В 179 я вообще не нашёл списка исключений, поэтому не понимаю о чём они вообще.

В ст. 170.2.2 помимо прочего есть такое:
Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:43

  ingtrans написав:
  moveton написав:Акции - это то самое исключение? А где это написано? В 179 я вообще не нашёл списка исключений, поэтому не понимаю о чём они вообще.

В ст. 170.2.2 помимо прочего есть такое:

Ух, как детектив закручен. Да, есть такое. Причём, для ОВГЗ и прочих потенциальных госбумаг 165.1.52 разрешает не подавать, что логично, раз с них налоги не берутся, хотя можно ли назвать государство, которое налогом не обложило, налоговым агентом - это вопрос философский :) Ну ОК, значит всем подавать.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:32

Lin
Это какое-то издевательство, у меня идентичная ситуация была в А-банке г.Хмельницкого, что на Соборной, эти чмыри вообще обнаглели до ручки, отец оформил доверенность на меня, заказал деньги за 3 дня, как и у вас, но когда пришел получать, то сказали: нет ни фига, решайте через ГЛ они должны были дать сначала добро, звоню, нет, не дают добро, пишу тогда на финансы.юа, опять со мной связываются, а решить так и не могут, прошла неделя, о Боже, ответили идти в отделение и получить денежку, деньги лежат без телодвижений на Желтой, не принося совсем прибыли, прихожу, а кассир заявляет, нет я вам не дам деньги, карта не ваша, я отвечаю, то откройте на меня по доверенности, как в Привате открывают, а у нас такого нет, приходит начальница Наталья, а кассир и ее не слушает, фото не то,что на карте (карта отца) там старик, а тут -молодой парень, что же делать- банкоматов нет, мне начальник отвечает перекидывайте на свою зеленую, при том, что вверху дали добро, от пид@@@@ы, что делать по 24 999 грн кидаю на свою зеленую, и...блок остается еще 6 грн, оформляю депозит с зеленой на 1м, потом вывожу на свою Желтую, снимаю с себя и теряю так 1 мес времени, а 6 грн так и зависли, аж спустя пол года, через новое приложение закрыл КДВ и открыл диджитал и все же перекидываю и 6 грн, чтобы пид@@@ы не получили ни копейки, теперь она мне звонит и все упрашивает занести еще деньги под 10,5 на 15 мес, так как банк дает самую большу ставку на рынке, пусть читают мое сообщение и кончитам пусть будет стыдно, правда стыдно ли будет им, пид@@@ы.
melkh
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