Додано: Суб 22 січ, 2022 19:32

Lin

Это какое-то издевательство, у меня идентичная ситуация была в А-банке г.Хмельницкого, что на Соборной, эти чмыри вообще обнаглели до ручки, отец оформил доверенность на меня, заказал деньги за 3 дня, как и у вас, но когда пришел получать, то сказали: нет ни фига, решайте через ГЛ они должны были дать сначала добро, звоню, нет, не дают добро, пишу тогда на финансы.юа, опять со мной связываются, а решить так и не могут, прошла неделя, о Боже, ответили идти в отделение и получить денежку, деньги лежат без телодвижений на Желтой, не принося совсем прибыли, прихожу, а кассир заявляет, нет я вам не дам деньги, карта не ваша, я отвечаю, то откройте на меня по доверенности, как в Привате открывают, а у нас такого нет, приходит начальница Наталья, а кассир и ее не слушает, фото не то,что на карте (карта отца) там старик, а тут -молодой парень, что же делать- банкоматов нет, мне начальник отвечает перекидывайте на свою зеленую, при том, что вверху дали добро, от пид@@@@ы, что делать по 24 999 грн кидаю на свою зеленую, и...блок остается еще 6 грн, оформляю депозит с зеленой на 1м, потом вывожу на свою Желтую, снимаю с себя и теряю так 1 мес времени, а 6 грн так и зависли, аж спустя пол года, через новое приложение закрыл КДВ и открыл диджитал и все же перекидываю и 6 грн, чтобы пид@@@ы не получили ни копейки, теперь она мне звонит и все упрашивает занести еще деньги под 10,5 на 15 мес, так как банк дает самую большу ставку на рынке, пусть читают мое сообщение и кончитам пусть будет стыдно, правда стыдно ли будет им, пид@@@ы.