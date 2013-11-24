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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1070
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
290
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1070
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:47

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Просрочите ОМП - комис

Так а в чем прибыль банки на таком продукте, что кто-то завтыкает?
Посоветуете виртуальную открыть или пластик?
Расчетный период по дате открытия я так понимаю, соответственно вопрос какой датой лучше открывать?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:50

  ВIВ написав:
  Flamingo написав:Просрочите ОМП - комис

Так а в чем прибыль банки на таком продукте, что кто-то завтыкает?
Посоветуете виртуальную открыть или пластик?
Расчетный период по дате открытия я так понимаю, соответственно вопрос какой датой лучше открывать?

Открывайте сразу виртуалку, а пластик закажите на НП(ячейку у дома) -- нашару, с тем же номером шо и у виртуалки. Бімба
Про прибыль банка не колется, похоже хочет обогнать Моню :mrgreen:

ПС. Вот с датой открытия у каждого свои тараканы. Для обычных кредиток я пытался равномерно распихать из-за возможных Рассрочек. Ну и для этой втулил РД между 9 остальными нашими семейными картами. Было тяжко :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:59

  ВIВ написав:
  Flamingo написав:Просрочите ОМП - комис

Так а в чем прибыль банки на таком продукте, что кто-то завтыкает?
Посоветуете виртуальную открыть или пластик?
Расчетный период по дате открытия я так понимаю, соответственно вопрос какой датой лучше открывать?

Прибыль банка вас волнует? Не переживайте. Банк свое поимеет. ИЧ тот же. По моим наблюдениям многие отложили свои б5 по которым капает 2 % чистыми кмшмиша и "косят" продукты хам.оном с 1 % грязными. А у Аллы соответственно прирост ИЧ. Это как один из примеров. Другой Алла что-то имеет с вот тех наших пополнях. Как то это ей выгодно. Типа не надо страховой депо лишний раз в МПС пополнять. Или ещё что-то... В общем кроме понятных прямых доходов банк ещё много на чем может поиметь косвенно. Но нам то какая разница - мы косим нашу "трын траву" ;).
Виртуальная или пластик - чисто на ваше усмотрение. Если работаете с гугло эппло пэями - ИМХО пластик в Украине не нужен в принципе. Для лаунжей можно сделать. Хотя можно и по аппке лаунжКи ходить (правда она может и заглючить). Если в лаунжи ходите много имеет смысл сделать много допок (можно до 10 - 7 себе и 3 людям). Ну это от того что карта платина и в год только два прохода в лаунжи положено. Все первые проходы по каждой карте бесплатны и бесконтрольны по сумме трат. Все последующие - надо тратить по карте минимум 5к за последние 35минус5 дней.
РД да день заключения договора. Тут опять таки как вы любите - некоторые все кредитки привязывают к 25 или 1 числу. Чтобы все гасить в один день. Некоторые привязывают к дню выплаты зарплаты. Некоторые распыляют РД по разным картам наоборот чтобы не было концентрации. Угадать как выгодно вам - невозможно. Поэтому смотрите что интереснее вам
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 12:09

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:По моим наблюдениям многие отложили свои б5 по которым капает 2 % чистыми кмшмиша и "косят" продукты хам.оном с 1 % грязными

Наверное только при условии наличия кредлимита? Иначе непонятна выгода.
А вот с лимитом беда. Всюду наливают сколько прошу, а тут ... Я то открывал пакет Вайт со старта,а Хамон потом. И вот по Хамону она чисто дебетная. И чатик говорит,что сами решат, когда давать. Бидося.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 12:14

  Hotab написав:И вот по Хамону она чисто дебетная. И чатик говорит,что сами решат, когда давать. Бидося.

Не такая уж бидося на практике. Даже мне 30к кредитного лимита налили через пару-тройку месяцев, хотя я хамоном (да и вообще картами Аллы) почти ничего не покупаю.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 12:59

Сегодня поддержка откровенно издевается над пользователями.
Интересовал воспрос - можно ли с Хамелеона закинуть средства временно на доходный сейф.
Но после обещания соединить с оператором, робот начинает строчить, как из автомата "дякуемо за звернення, всюго найкращого".
Вежливый, но с издевкой, посыл пользователя в сексуально-пешеходное путешесткие.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 13:20

  kluychkooleg написав:Сегодня поддержка откровенно издевается над пользователями.
Интересовал воспрос - можно ли с Хамелеона закинуть средства временно на доходный сейф.
Но после обещания соединить с оператором, робот начинает строчить, как из автомата "дякуемо за звернення, всюго найкращого".
Вежливый, но с издевкой, посыл пользователя в сексуально-пешеходное путешесткие.

У Хамона, как и любой кредитки НЕТ ДохСейфа (субсчет карточного).
Временно, свои средства можно закинуть на сбер (несниж сумма 100грн в Сенсе).
Но!!! У Хамона на свои 5.5%, а у сбера 5%. И зачем вам такой шахер-махер? :wink:
От тёщи заначку спрятать, шобы она случайно на колбасу в Сільпо не потратила?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 13:49

  kluychkooleg написав:Сегодня поддержка откровенно издевается над пользователями.
Интересовал воспрос - можно ли с Хамелеона закинуть средства временно на доходный сейф.
Но после обещания соединить с оператором, робот начинает строчить, как из автомата "дякуемо за звернення, всюго найкращого".
Вежливый, но с издевкой, посыл пользователя в сексуально-пешеходное путешесткие.

Писали через чат в додатку або інший канал? Зараз чат працює, але через чергу можуть відповідати дещо пізніше(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:16

  Hotab написав:
  Flamingo написав:По моим наблюдениям многие отложили свои б5 по которым капает 2 % чистыми кмшмиша и "косят" продукты хам.оном с 1 % грязными

Наверное только при условии наличия кредлимита? Иначе непонятна выгода.
А вот с лимитом беда. Всюду наливают сколько прошу, а тут ... Я то открывал пакет Вайт со старта,а Хамон потом. И вот по Хамону она чисто дебетная. И чатик говорит,что сами решат, когда давать. Бидося.


тренируйтесь получить два хамона, потом как на одном окажется лимит - будете в шоколаде :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:17

  moveton написав:
  ingtrans написав:
  moveton написав:Акции - это то самое исключение? А где это написано? В 179 я вообще не нашёл списка исключений, поэтому не понимаю о чём они вообще.

В ст. 170.2.2 помимо прочего есть такое:

Ух, как детектив закручен. Да, есть такое. Причём, для ОВГЗ и прочих потенциальных госбумаг 165.1.52 разрешает не подавать, что логично, раз с них налоги не берутся, хотя можно ли назвать государство, которое налогом не обложило, налоговым агентом - это вопрос философский :) Ну ОК, значит всем подавать.


разрешает, но подавать надо :mrgreen:
тоже есть статейка как бы вообще не от налоговой районнообластной
+ раздел про имущество: сейчас там авто, недвига и кажется кик, но - есть и ИНШЕ

ну, налоговая культура, так сказать, движется постепенно
cohan
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