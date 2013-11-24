Додано: Нед 23 січ, 2022 11:59

ВIВ написав: Flamingo написав: Просрочите ОМП - комис Просрочите ОМП - комис

Так а в чем прибыль банки на таком продукте, что кто-то завтыкает?

Посоветуете виртуальную открыть или пластик?

Расчетный период по дате открытия я так понимаю, соответственно вопрос какой датой лучше открывать? Так а в чем прибыль банки на таком продукте, что кто-то завтыкает?Посоветуете виртуальную открыть или пластик?Расчетный период по дате открытия я так понимаю, соответственно вопрос какой датой лучше открывать?

Прибыль банка вас волнует? Не переживайте. Банк свое поимеет. ИЧ тот же. По моим наблюдениям многие отложили свои б5 по которым капает 2 % чистыми кмшмиша и "косят" продукты хам.оном с 1 % грязными. А у Аллы соответственно прирост ИЧ. Это как один из примеров. Другой Алла что-то имеет с вот тех наших пополнях. Как то это ей выгодно. Типа не надо страховой депо лишний раз в МПС пополнять. Или ещё что-то... В общем кроме понятных прямых доходов банк ещё много на чем может поиметь косвенно. Но нам то какая разница - мы косим нашу "трын траву"Виртуальная или пластик - чисто на ваше усмотрение. Если работаете с гугло эппло пэями - ИМХО пластик в Украине не нужен в принципе. Для лаунжей можно сделать. Хотя можно и по аппке лаунжКи ходить (правда она может и заглючить). Если в лаунжи ходите много имеет смысл сделать много допок (можно до 10 - 7 себе и 3 людям). Ну это от того что карта платина и в год только два прохода в лаунжи положено. Все первые проходы по каждой карте бесплатны и бесконтрольны по сумме трат. Все последующие - надо тратить по карте минимум 5к за последние 35минус5 дней.РД да день заключения договора. Тут опять таки как вы любите - некоторые все кредитки привязывают к 25 или 1 числу. Чтобы все гасить в один день. Некоторые привязывают к дню выплаты зарплаты. Некоторые распыляют РД по разным картам наоборот чтобы не было концентрации. Угадать как выгодно вам - невозможно. Поэтому смотрите что интереснее вам