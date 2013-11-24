Так а в чем прибыль банки на таком продукте, что кто-то завтыкает?
Посоветуете виртуальную открыть или пластик?
Расчетный период по дате открытия я так понимаю, соответственно вопрос какой датой лучше открывать?
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Додано: Нед 23 січ, 2022 11:47
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 23 січ, 2022 11:50
Открывайте сразу виртуалку, а пластик закажите на НП(ячейку у дома) -- нашару, с тем же номером шо и у виртуалки. Бімба
Про прибыль банка не колется, похоже хочет обогнать Моню
ПС. Вот с датой открытия у каждого свои тараканы. Для обычных кредиток я пытался равномерно распихать из-за возможных Рассрочек. Ну и для этой втулил РД между 9 остальными нашими семейными картами. Было тяжко
Додано: Нед 23 січ, 2022 11:59
Прибыль банка вас волнует? Не переживайте. Банк свое поимеет. ИЧ тот же. По моим наблюдениям многие отложили свои б5 по которым капает 2 % чистыми кмшмиша и "косят" продукты хам.оном с 1 % грязными. А у Аллы соответственно прирост ИЧ. Это как один из примеров. Другой Алла что-то имеет с вот тех наших пополнях. Как то это ей выгодно. Типа не надо страховой депо лишний раз в МПС пополнять. Или ещё что-то... В общем кроме понятных прямых доходов банк ещё много на чем может поиметь косвенно. Но нам то какая разница - мы косим нашу "трын траву" .
Виртуальная или пластик - чисто на ваше усмотрение. Если работаете с гугло эппло пэями - ИМХО пластик в Украине не нужен в принципе. Для лаунжей можно сделать. Хотя можно и по аппке лаунжКи ходить (правда она может и заглючить). Если в лаунжи ходите много имеет смысл сделать много допок (можно до 10 - 7 себе и 3 людям). Ну это от того что карта платина и в год только два прохода в лаунжи положено. Все первые проходы по каждой карте бесплатны и бесконтрольны по сумме трат. Все последующие - надо тратить по карте минимум 5к за последние 35минус5 дней.
РД да день заключения договора. Тут опять таки как вы любите - некоторые все кредитки привязывают к 25 или 1 числу. Чтобы все гасить в один день. Некоторые привязывают к дню выплаты зарплаты. Некоторые распыляют РД по разным картам наоборот чтобы не было концентрации. Угадать как выгодно вам - невозможно. Поэтому смотрите что интереснее вам
Додано: Нед 23 січ, 2022 12:09
Re: Альфа-Банк
Наверное только при условии наличия кредлимита? Иначе непонятна выгода.
А вот с лимитом беда. Всюду наливают сколько прошу, а тут ... Я то открывал пакет Вайт со старта,а Хамон потом. И вот по Хамону она чисто дебетная. И чатик говорит,что сами решат, когда давать. Бидося.
Додано: Нед 23 січ, 2022 12:14
Додано: Нед 23 січ, 2022 12:59
Сегодня поддержка откровенно издевается над пользователями.
Интересовал воспрос - можно ли с Хамелеона закинуть средства временно на доходный сейф.
Но после обещания соединить с оператором, робот начинает строчить, как из автомата "дякуемо за звернення, всюго найкращого".
Вежливый, но с издевкой, посыл пользователя в сексуально-пешеходное путешесткие.
Додано: Нед 23 січ, 2022 13:20
У Хамона, как и любой кредитки НЕТ ДохСейфа (субсчет карточного).
Временно, свои средства можно закинуть на сбер (несниж сумма 100грн в Сенсе).
Но!!! У Хамона на свои 5.5%, а у сбера 5%. И зачем вам такой шахер-махер?
От тёщи заначку спрятать, шобы она случайно на колбасу в Сільпо не потратила?
Додано: Нед 23 січ, 2022 13:49
Писали через чат в додатку або інший канал? Зараз чат працює, але через чергу можуть відповідати дещо пізніше(
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:16
тренируйтесь получить два хамона, потом как на одном окажется лимит - будете в шоколаде
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:17
разрешает, но подавать надо
тоже есть статейка как бы вообще не от налоговой районнообластной
+ раздел про имущество: сейчас там авто, недвига и кажется кик, но - есть и ИНШЕ
ну, налоговая культура, так сказать, движется постепенно
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