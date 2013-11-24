тренируйтесь получить два хамона, потом как на одном окажется лимит - будете в шоколаде
что есть реальный кейс?я хочу хамон без лимита второй
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:32
cohan
что есть реальный кейс?я хочу хамон без лимита второй
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:49
Для Хамона с кредлимитом отот ОМП 10% -- эт, по сути дела, бесплатная Рассрочка года на 2. Причем от любой суммы, а не как у акционой сейчас на 3-6 мес от 500грн
И даже с Алкиным 1% на маркеты в сегодняшних реалиях с бессрочными депо под 9% рисуется КБ 3..4% чистыми уже на период 3..6мес
Учитывая многокатегорийность КБ (до 7 кат-й) Хамон с КЛ выглядит еще более привлекательно --- типа ОДНА карта на всьоо -- то шо кадато тулил Моня (и сдулся!)
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:56
Re: Альфа-Банк
я правильно понимаю, что операции по ящеру не входят в к-во необходимых для бесплатных по White ?
красивенький такой, переливается
Додано: Нед 23 січ, 2022 17:00
Додано: Нед 23 січ, 2022 17:15
Есть у моей барышни. Но как она это накружила, даже я не понял. Хотя это я ее привлек. Что-то там счелкала заявки , и в итоге обе заявки удовлетворили. Одна с лимитом, вторая дебетка.
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