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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10261102621026310264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1070
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
290
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1070
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:32

cohan
тренируйтесь получить два хамона, потом как на одном окажется лимит - будете в шоколаде :mrgreen:

что есть реальный кейс?я хочу хамон без лимита второй
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:49

  Hotab написав:
  Flamingo написав:По моим наблюдениям многие отложили свои б5 по которым капает 2 % чистыми кмшмиша и "косят" продукты хам.оном с 1 % грязными

Наверное только при условии наличия кредлимита? Иначе непонятна выгода.

Для Хамона с кредлимитом отот ОМП 10% -- эт, по сути дела, бесплатная Рассрочка года на 2. Причем от любой суммы, а не как у акционой сейчас на 3-6 мес от 500грн :wink:
И даже с Алкиным 1% на маркеты в сегодняшних реалиях с бессрочными депо под 9% рисуется КБ 3..4% чистыми уже на период 3..6мес :wink:
Учитывая многокатегорийность КБ (до 7 кат-й) Хамон с КЛ выглядит еще более привлекательно --- типа ОДНА карта на всьоо -- то шо кадато тулил Моня (и сдулся!)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:56

Re: Альфа-Банк

я правильно понимаю, что операции по ящеру не входят в к-во необходимых для бесплатных по White ?

красивенький такой, переливается :roll:
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:00

  Arien написав:я правильно понимаю, что операции по ящеру не входят в к-во необходимых для бесплатных по White ?

красивенький такой, переливается :roll:

правильно, так же как и операции по др. КК
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:15

  clash написав:cohan
тренируйтесь получить два хамона, потом как на одном окажется лимит - будете в шоколаде :mrgreen:

что есть реальный кейс?я хочу хамон без лимита второй

Есть у моей барышни. Но как она это накружила, даже я не понял. Хотя это я ее привлек. Что-то там счелкала заявки , и в итоге обе заявки удовлетворили. Одна с лимитом, вторая дебетка.
Hotab
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