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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 січ, 2022 19:23
extreme_lviv_ua написав:
Народ, хто в курсі, підкажіть. Родич спочатку відкрив кре-ку Red з лімітом 30к після чого ящірку з 0-вим лімітом. Згодом заявою переніс тих 30к з Red на ящірку і успішно юзає її. Питання, що йому робити з Red’ом? На неї з часом можуть наляти ліміт, чи закривати, щоб не вжарили за те що на полці лежить?
Ну точно не вжарят, нема за шо там.
ИМХО могут лимит и (до)налить на Рэд.
Лимиты пересматривают каждые 3 мес
Алка щас разрешает иметь до 5 кредиток, так шо тарапицца не нуна.
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Amethyst
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Додано: Нед 23 січ, 2022 20:00
Amethyst написав:
Алка щас разрешает иметь до 5 кредиток, так шо тарапицца не нуна.
Ещё недавно было 3, потом 4 (неофициально), сейчас уже 5?
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Vorlon
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Додано: Нед 23 січ, 2022 21:01
Vorlon написав: Amethyst написав:
Алка щас разрешает иметь до 5 кредиток, так шо тарапицца не нуна.
Ещё недавно было 3, потом 4 (неофициально), сейчас уже 5?
угуу, +еще 6м может быть кэш-кредит
...и именно Хамон стал 5м
но я закрыл свою 5ю -- Выгода под Эрик, бо 100грн лимита эт было как-то ну оч. смешно. Прождал полгода и закрыл.
Кстати, я думаю, открыть сразу ДВА Хамона смогут ток те, у кого эти 2 карты и влезут в этот лимит.
Причем попытаться схимичить есть смысл тока тем у кого еще нет ни одного Хамона и есть не более 3х кредиток -- просто подать ДВЕ заявки в течение 30 сек
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Amethyst
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Додано: Нед 23 січ, 2022 21:11
Amethyst написав:
бесплатная Рассрочка года на 2.
Даже если дадут 30К, при сегодняшних ценах на фураж на пол-года хватитит
Я правильно понимаю, если например потратить в первый месяц все 30К, то к следующей РД нужно оплатить 3К, еще к следующей 2,7К и т.д.?
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ВIВ
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Додано: Нед 23 січ, 2022 21:22
ВIВ написав: Amethyst написав:
бесплатная Рассрочка года на 2.
Даже если дадут 30К, при сегодняшних ценах на фураж на пол-года хватитит
Я правильно понимаю, если например потратить в первый месяц все 30К, то к следующей РД нужно оплатить 3К, еще к следующей 2,7К и т.д.?
Угуу. Лимит да, мелковат
ПС. И первый платеж -- оте 3К нуна через одну РД внести, а все последующие уже каждый мес
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Amethyst
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Додано: Нед 23 січ, 2022 21:49
ВIВ написав: Amethyst написав:
бесплатная Рассрочка года на 2.
Даже если дадут 30К, при сегодняшних ценах на фураж на пол-года хватитит
Я правильно понимаю, если например потратить в первый месяц все 30К, то к следующей РД нужно оплатить 3К, еще к следующей 2,7К и т.д.?
после оплаты 3 тыс , их можно снова потратить - и потом снова пригасить 3 т грн
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Shaman
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Додано: Нед 23 січ, 2022 22:09
Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт.
Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?
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1finanсier
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Додано: Нед 23 січ, 2022 22:16
1finanсier написав:
Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт.
Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?
Думаю больше тех кто открыл изначально с нулем а потом перенес лимит с другой кредитки. Но писали вроде что где-то в ноябре нулевкам тоже банк наливал от щедрости своей. Так что имхо лучше открыть и ждать чем просто ждать. Плюс можно поступить как тут кто-то писал буквально сегодня - открыть Рэд - его с нулем точно не дают, а после него хам.он. Если он окажется нулевкой перебросить на него лимит с рэда. Как то так...
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Flamingo
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Додано: Нед 23 січ, 2022 22:23
Flamingo написав: 1finanсier написав:
Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт.
Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?
Думаю больше тех кто открыл изначально с нулем а потом перенес лимит с другой кредитки. Но писали вроде что где-то в ноябре нулевкам тоже банк наливал от щедрости своей. Так что имхо лучше открыть и ждать чем просто ждать. Плюс можно поступить как тут кто-то писал буквально сегодня - открыть Рэд - его с нулем точно не дают, а после него хам.он. Если он окажется нулевкой перебросить на него лимит с рэда. Как то так...
Дякую за поради. Подумаю, чи варто заради можливого ліміту по хамону пертися ще й у відділення і відкривати ще одну кредитку, чи все ж відкрити з нулем і чекати
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1finanсier
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