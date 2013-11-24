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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1070
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
290
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1070
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:16

Re: Альфа-Банк

Народ, хто в курсі, підкажіть. Родич спочатку відкрив кре-ку Red з лімітом 30к після чого ящірку з 0-вим лімітом. Згодом заявою переніс тих 30к з Red на ящірку і успішно юзає її. Питання, що йому робити з Red’ом? На неї з часом можуть наляти ліміт, чи закривати, щоб не вжарили за те що на полці лежить? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:23

  extreme_lviv_ua написав:Народ, хто в курсі, підкажіть. Родич спочатку відкрив кре-ку Red з лімітом 30к після чого ящірку з 0-вим лімітом. Згодом заявою переніс тих 30к з Red на ящірку і успішно юзає її. Питання, що йому робити з Red’ом? На неї з часом можуть наляти ліміт, чи закривати, щоб не вжарили за те що на полці лежить? :roll:

Ну точно не вжарят, нема за шо там.
ИМХО могут лимит и (до)налить на Рэд.
Лимиты пересматривают каждые 3 мес
Алка щас разрешает иметь до 5 кредиток, так шо тарапицца не нуна.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:00

  Amethyst написав:Алка щас разрешает иметь до 5 кредиток, так шо тарапицца не нуна.

Ещё недавно было 3, потом 4 (неофициально), сейчас уже 5? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:01

  Vorlon написав:
  Amethyst написав:Алка щас разрешает иметь до 5 кредиток, так шо тарапицца не нуна.

Ещё недавно было 3, потом 4 (неофициально), сейчас уже 5? :o

угуу, +еще 6м может быть кэш-кредит
...и именно Хамон стал 5м
но я закрыл свою 5ю -- Выгода под Эрик, бо 100грн лимита эт было как-то ну оч. смешно. Прождал полгода и закрыл.

Кстати, я думаю, открыть сразу ДВА Хамона смогут ток те, у кого эти 2 карты и влезут в этот лимит.
Причем попытаться схимичить есть смысл тока тем у кого еще нет ни одного Хамона и есть не более 3х кредиток -- просто подать ДВЕ заявки в течение 30 сек :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:11

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:бесплатная Рассрочка года на 2.

Даже если дадут 30К, при сегодняшних ценах на фураж на пол-года хватитит :(
Я правильно понимаю, если например потратить в первый месяц все 30К, то к следующей РД нужно оплатить 3К, еще к следующей 2,7К и т.д.?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:22

  ВIВ написав:
  Amethyst написав:бесплатная Рассрочка года на 2.

Даже если дадут 30К, при сегодняшних ценах на фураж на пол-года хватитит :(
Я правильно понимаю, если например потратить в первый месяц все 30К, то к следующей РД нужно оплатить 3К, еще к следующей 2,7К и т.д.?

Угуу. Лимит да, мелковат :)

ПС. И первый платеж -- оте 3К нуна через одну РД внести, а все последующие уже каждый мес
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:49

  ВIВ написав:
  Amethyst написав:бесплатная Рассрочка года на 2.

Даже если дадут 30К, при сегодняшних ценах на фураж на пол-года хватитит :(
Я правильно понимаю, если например потратить в первый месяц все 30К, то к следующей РД нужно оплатить 3К, еще к следующей 2,7К и т.д.?

после оплаты 3 тыс , их можно снова потратить - и потом снова пригасить 3 т грн
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:09

Re: Альфа-Банк

Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт.
Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:16

  1finanсier написав:Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт.
Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?

Думаю больше тех кто открыл изначально с нулем а потом перенес лимит с другой кредитки. Но писали вроде что где-то в ноябре нулевкам тоже банк наливал от щедрости своей. Так что имхо лучше открыть и ждать чем просто ждать. Плюс можно поступить как тут кто-то писал буквально сегодня - открыть Рэд - его с нулем точно не дают, а после него хам.он. Если он окажется нулевкой перебросить на него лимит с рэда. Как то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:23

  Flamingo написав:
  1finanсier написав:Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт.
Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?

Думаю больше тех кто открыл изначально с нулем а потом перенес лимит с другой кредитки. Но писали вроде что где-то в ноябре нулевкам тоже банк наливал от щедрости своей. Так что имхо лучше открыть и ждать чем просто ждать. Плюс можно поступить как тут кто-то писал буквально сегодня - открыть Рэд - его с нулем точно не дают, а после него хам.он. Если он окажется нулевкой перебросить на него лимит с рэда. Как то так...

Дякую за поради. Подумаю, чи варто заради можливого ліміту по хамону пертися ще й у відділення і відкривати ще одну кредитку, чи все ж відкрити з нулем і чекати
1finanсier
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