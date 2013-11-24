1finanсier написав:Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт. Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?
Думаю больше тех кто открыл изначально с нулем а потом перенес лимит с другой кредитки. Но писали вроде что где-то в ноябре нулевкам тоже банк наливал от щедрости своей. Так что имхо лучше открыть и ждать чем просто ждать. Плюс можно поступить как тут кто-то писал буквально сегодня - открыть Рэд - его с нулем точно не дают, а после него хам.он. Если он окажется нулевкой перебросить на него лимит с рэда. Как то так...
Дякую за поради. Подумаю, чи варто заради можливого ліміту по хамону пертися ще й у відділення і відкривати ще одну кредитку, чи все ж відкрити з нулем і чекати
Если в сенс есть доступ, то попробуйте там. Я там цифровую ред открывал, а пластик потом на НП получил.
1finanсier написав: Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт. Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?
Если в сенс есть доступ, то попробуйте там. Я там цифровую ред открывал, а пластик потом на НП получил.