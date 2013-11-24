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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1070
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
217
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
290
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1070
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:28

  1finanсier написав:
  Flamingo написав:
  1finanсier написав:Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт.
Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?

Думаю больше тех кто открыл изначально с нулем а потом перенес лимит с другой кредитки. Но писали вроде что где-то в ноябре нулевкам тоже банк наливал от щедрости своей. Так что имхо лучше открыть и ждать чем просто ждать. Плюс можно поступить как тут кто-то писал буквально сегодня - открыть Рэд - его с нулем точно не дают, а после него хам.он. Если он окажется нулевкой перебросить на него лимит с рэда. Как то так...

Дякую за поради. Подумаю, чи варто заради можливого ліміту по хамону пертися ще й у відділення і відкривати ще одну кредитку, чи все ж відкрити з нулем і чекати

Если в сенс есть доступ, то попробуйте там. Я там цифровую ред открывал, а пластик потом на НП получил.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:50

Re: Альфа-Банк

Интересует депозит 10% в $
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:58

  Investor_K написав:Интересует депозит 10% в $

Ну разве шо в Гонконгских :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:08

  ol_zy написав:
  1finanсier написав: Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт.
Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?

Если в сенс есть доступ, то попробуйте там. Я там цифровую ред открывал, а пластик потом на НП получил.

В Сенсі мені ред не пропонують (
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 07:03

Re: Альфа-Банк

1finanсier, сейчас банк имеет два скоринга -- один для оформления цифровых продуктов (ящер и красная), а другой для оформления продуктов классическим способом (например, через отделение).
В общем, других способов, которые озвучены ранее, нет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:49

  Investor_K написав:Интересует депозит 10% в $


по мутной схеме
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:45

Re: Альфа-Банк

делал покупку в Сильпо, покупка появилась в списании орехов. Делал покупку в АТБ - в списании нет. Код один и тот же. Алла не ходит в АТБ?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:01

Re: Альфа-Банк

  1finanсier написав:В Сенсі мені ред не пропонують (
Як мені одного разу пояснила підтримка, якщо нема пропозиції в сенсі, значить нема погодженого системою кред. ліміту. Причиною може бути те, що ви ніколи не були клієнтом банку. В батька була така сама ситуація, але на відділенні при оформленні налили 30к ліміту на Red.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:30

  sergia написав:делал покупку в Сильпо, покупка появилась в списании орехов. Делал покупку в АТБ - в списании нет. Код один и тот же. Алла не ходит в АТБ?

Если МСС код - продукты, то проверьте - сумму покупки - она д.б. больше 50 грн. (если только вы не новичек) - на меньшие суммы Алла не дает предложения о выводе орехов. Также удостоверьтесь прошло ли достаточно времени после покупки (в идеале 5 дней, но иногда и бывает достаточно 2-3 дней - надо чтобы сумма провелась по счету).
Как-то так...
Flamingo
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