1finanсier написав:Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт. Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?
Думаю больше тех кто открыл изначально с нулем а потом перенес лимит с другой кредитки. Но писали вроде что где-то в ноябре нулевкам тоже банк наливал от щедрости своей. Так что имхо лучше открыть и ждать чем просто ждать. Плюс можно поступить как тут кто-то писал буквально сегодня - открыть Рэд - его с нулем точно не дают, а после него хам.он. Если он окажется нулевкой перебросить на него лимит с рэда. Как то так...
Дякую за поради. Подумаю, чи варто заради можливого ліміту по хамону пертися ще й у відділення і відкривати ще одну кредитку, чи все ж відкрити з нулем і чекати
Если в сенс есть доступ, то попробуйте там. Я там цифровую ред открывал, а пластик потом на НП получил.
1finanсier написав: Ех, з вересня місяця чекаю, що у Сенсі запропонують мені хамон з лімітом, а вони все пишуть - нуль та нуль. Хоча з кред.історією все норм, в алці кредиток взагалі ніколи не мав. А ось тепер думаю - може все ж відкрити з нулем, і тоді вже чекати, коли насиплять ліміт. Як колективний розум вважає - як скоріше отримати ліміт - чекати без картки чи з карткою? Кого більше з форумчан - які видкрили з нулем хамон, а потім їм дали ліміт, чи тих, хто чекав, коли в оферті нададуть ліміт, і вже тоді видкривали хамон?
Если в сенс есть доступ, то попробуйте там. Я там цифровую ред открывал, а пластик потом на НП получил.
1finanсier, сейчас банк имеет два скоринга -- один для оформления цифровых продуктов (ящер и красная), а другой для оформления продуктов классическим способом (например, через отделение). В общем, других способов, которые озвучены ранее, нет.
1finanсier написав:В Сенсі мені ред не пропонують (
Як мені одного разу пояснила підтримка, якщо нема пропозиції в сенсі, значить нема погодженого системою кред. ліміту. Причиною може бути те, що ви ніколи не були клієнтом банку. В батька була така сама ситуація, але на відділенні при оформленні налили 30к ліміту на Red.
sergia написав:делал покупку в Сильпо, покупка появилась в списании орехов. Делал покупку в АТБ - в списании нет. Код один и тот же. Алла не ходит в АТБ?
Если МСС код - продукты, то проверьте - сумму покупки - она д.б. больше 50 грн. (если только вы не новичек) - на меньшие суммы Алла не дает предложения о выводе орехов. Также удостоверьтесь прошло ли достаточно времени после покупки (в идеале 5 дней, но иногда и бывает достаточно 2-3 дней - надо чтобы сумма провелась по счету). Как-то так...