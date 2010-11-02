напомните плиз , 5 % КБ от цитруса будет если выбрать оплату частями Редом ? или прийдется палить КЛ хамелеона , но получить 500 грн орехами ? или вариант в розетке с 3 % КБ маркетплейс и оплату частями 12 мес. Ред ( хамон не хотелось бы все таки палить ) ...
Vorlon написав:moveton Отвечу по-другому - банк ДОЛЖЕН проверять. А делает он это или нет - аптекам тоже всё равно
В аптеке же не знают какой картой с телефона ты платишь. У меня 10 карт есть + подключил папину карту эподдержка. Думаю тут эмитент карты должен на програмном уровне дать разрешуху платить номинальному клиенту, возраст которого 60+. Разве такое сложно сделать.
1finanсier написав:В Сенсі мені ред не пропонують (
Як мені одного разу пояснила підтримка, якщо нема пропозиції в сенсі, значить нема погодженого системою кред. ліміту. Причиною може бути те, що ви ніколи не були клієнтом банку. В батька була така сама ситуація, але на відділенні при оформленні налили 30к ліміту на Red.
В сенсі пише, що я з Альфою 10 років. Ну хоча б до ювілею запропонувала кред.ліміт )