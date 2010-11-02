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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10266102671026810269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1070
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
217
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
290
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1070
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:00

  Vorlon написав:
  wig написав:911 отключили оплату картой в интернете вообще.

Давно? Потому что перед НГ ввели дополнительное лицензирование такого вида деятельности. И там геморрой редкий...


Сейчас посмотрел, ликпей опять появился. Возможно, просто сбоит периодически.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:09

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Кто знает - уже стали доступны физические карты еПоддержка действующим клиентам банка?
У Аллы на конец января — начало февраля.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:03

Re: Альфа-Банк

https://t.me/alfabankua/1645
Маємо дуже круту новину для ваших батьків, бабусь і дідусів, яка їм сподобається на 1000%. Тепер карткою єПідтримка можна розрахуватись і в аптеках 🙌🏻
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 19:31

Re: Альфа-Банк

напомните плиз , 5 % КБ от цитруса будет если выбрать оплату частями Редом ? или прийдется палить КЛ хамелеона , но получить 500 грн орехами ?
или вариант в розетке с 3 % КБ маркетплейс и оплату частями 12 мес. Ред ( хамон не хотелось бы все таки палить ) ...
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:34

  Vorlon написав:moveton
Отвечу по-другому - банк ДОЛЖЕН проверять. А делает он это или нет - аптекам тоже всё равно :)

В аптеке же не знают какой картой с телефона ты платишь. У меня 10 карт есть + подключил папину карту эподдержка.
Думаю тут эмитент карты должен на програмном уровне дать разрешуху платить номинальному клиенту, возраст которого 60+.
Разве такое сложно сделать.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:36

Re: Альфа-Банк

П.С. А вообще сейчас бушует омикрон....и болеет и млад и стар....разрешили бы уже всем аптеки шолэ.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:06

  extreme_lviv_ua написав:
  1finanсier написав:В Сенсі мені ред не пропонують (
Як мені одного разу пояснила підтримка, якщо нема пропозиції в сенсі, значить нема погодженого системою кред. ліміту. Причиною може бути те, що ви ніколи не були клієнтом банку. В батька була така сама ситуація, але на відділенні при оформленні налили 30к ліміту на Red.

В сенсі пише, що я з Альфою 10 років. Ну хоча б до ювілею запропонувала кред.ліміт )
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 02:59

Re: Альфа-Банк

а я всего 6 ) казалось, больше
Arien
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