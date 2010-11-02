Сейчас посмотрел, ликпей опять появился. Возможно, просто сбоит периодически.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:00
Додано: Пон 24 січ, 2022 16:09
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:03
Re: Альфа-Банк
.....
Додано: Пон 24 січ, 2022 19:31
Re: Альфа-Банк
напомните плиз , 5 % КБ от цитруса будет если выбрать оплату частями Редом ? или прийдется палить КЛ хамелеона , но получить 500 грн орехами ?
или вариант в розетке с 3 % КБ маркетплейс и оплату частями 12 мес. Ред ( хамон не хотелось бы все таки палить ) ...
Додано: Пон 24 січ, 2022 20:34
В аптеке же не знают какой картой с телефона ты платишь. У меня 10 карт есть + подключил папину карту эподдержка.
Думаю тут эмитент карты должен на програмном уровне дать разрешуху платить номинальному клиенту, возраст которого 60+.
Разве такое сложно сделать.
Додано: Пон 24 січ, 2022 20:36
Re: Альфа-Банк
П.С. А вообще сейчас бушует омикрон....и болеет и млад и стар....разрешили бы уже всем аптеки шолэ.
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:06
В сенсі пише, що я з Альфою 10 років. Ну хоча б до ювілею запропонувала кред.ліміт )
Додано: Вів 25 січ, 2022 02:59
Re: Альфа-Банк
а я всего 6 ) казалось, больше
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