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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10275102761027710278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1070
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
217
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
183
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
290
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1070
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:06

дивиденты с акций купленных через супер сенс апп

Как будут выплачиваться дивиденты с акций купленных через супер сенс апп? Я купил СSX, они вроде раз в квартал платят, у меня несколько карт в Альфе, полазил по обциям, обции вроде "выбор карты для выплаты дивидентов" не нашел.
Альфа точно выплатит дивиденты?
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:10

kianushkolosov, писали, виплатять на доларовий рахунок/карту.
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 115
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:14

Второй раз за месяц в разных отделениях банкомат принял Деньги 50т и завис.сумма так и не зачислена Поддержка в чате за 5 обращений в течении дня так ни разу и не ответила, при этом постоянно присылают Сообщения от оценке качества обслуживания. При обращении в отделение свободные менеджеры помочь не могут тк у меня есть персональный менеджер у которого постоянно клиенты и приходится стоять к нему в очереди при свободных 3х работниках, Спасибо за качественный сервис.
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 05:35

Re: Альфа-Банк

Доброго ранку всім. Дочекався таки пропозиції відкрити Хамона та Ред з лімітом у додатку. З цього форуму знаю, що РД= даті відкриття картки. Нічого не змінилося? І ще пару питань до шановних форумчан :
1) фізичні картки Хамона та Ред можна заказати у додатку пізніше, а покищо оформити просто цифрові?
2) і начебто безкоштовно на Нову Пошту замовити?
3) різних страховок начебто по цифровим кредиткам не повинно ж бути?
4) може ще є якісь ньюанси по цим двом кредиткам, на які потрібно звернути новому користувачу цих продуктів, щоб не влетіти на щось, або навпаки, щоб отримати макс. профіт ?
Буду дуже вдячний за відповіді
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:37

1finanсier
Все так
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:41

  1finanсier написав:Доброго ранку всім. Дочекався таки пропозиції відкрити Хамона та Ред з лімітом у додатку. З цього форуму знаю, що РД= даті відкриття картки. Нічого не змінилося? І ще пару питань до шановних форумчан :
1) фізичні картки Хамона та Ред можна заказати у додатку пізніше, а покищо оформити просто цифрові?
2) і начебто безкоштовно на Нову Пошту замовити?
3) різних страховок начебто по цифровим кредиткам не повинно ж бути?
4) може ще є якісь ньюанси по цим двом кредиткам, на які потрібно звернути новому користувачу цих продуктів, щоб не влетіти на щось, або навпаки, щоб отримати макс. профіт ?
Буду дуже вдячний за відповіді

1) Саме так, принаймні з Хам.оном точно, бо Реда собі не випускав.
2) Так.
3) Не має бути страховок. Втім, можете перевірити через чат.
4) Хіба що Альфа-Чек з СМС по 15 грн на безоплатний ПУШ перевести в додатку. Для Хам.она не обов'язково, бо вони й так безоплатні, а для Реда може бути актуально, але я не перевіряв через його відсутність у мене...
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:48

Re: Альфа-Банк

  Vadim1212 написав:тк у меня есть персональный менеджер у которого постоянно клиенты и приходится
у моей кроме клиентов,которых я и не вижу)) есть вайбер и телега.Всё решается удобно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:17

  Vadim1212 написав:Второй раз за месяц в разных отделениях банкомат принял Деньги 50т и завис.сумма так и не зачислена Поддержка в чате за 5 обращений в течении дня так ни разу и не ответила, при этом постоянно присылают Сообщения от оценке качества обслуживания. При обращении в отделение свободные менеджеры помочь не могут тк у меня есть персональный менеджер у которого постоянно клиенты и приходится стоять к нему в очереди при свободных 3х работниках, Спасибо за качественный сервис.


Доброго ранку! напишіть коли і де проводили поповнення. Точну суму, та ваш номер телефону, вказаний в банку. Перевіримо деталі і вибачте, будь ласка, за незручності
Alfa_Bank
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