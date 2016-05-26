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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 січ, 2022 21:06
Как будут выплачиваться дивиденты с акций купленных через супер сенс апп? Я купил СSX, они вроде раз в квартал платят, у меня несколько карт в Альфе, полазил по обциям, обции вроде "выбор карты для выплаты дивидентов" не нашел.
Альфа точно выплатит дивиденты?
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kianushkolosov
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Додано: Чет 27 січ, 2022 21:10
kianushkolosov, писали, виплатять на доларовий рахунок/карту.
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Чорний Ворон
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Додано: Чет 27 січ, 2022 23:14
Второй раз за месяц в разных отделениях банкомат принял Деньги 50т и завис.сумма так и не зачислена Поддержка в чате за 5 обращений в течении дня так ни разу и не ответила, при этом постоянно присылают Сообщения от оценке качества обслуживания. При обращении в отделение свободные менеджеры помочь не могут тк у меня есть персональный менеджер у которого постоянно клиенты и приходится стоять к нему в очереди при свободных 3х работниках, Спасибо за качественный сервис.
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Vadim1212
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 05:35
Доброго ранку всім. Дочекався таки пропозиції відкрити Хамона та Ред з лімітом у додатку. З цього форуму знаю, що РД= даті відкриття картки. Нічого не змінилося? І ще пару питань до шановних форумчан :
1) фізичні картки Хамона та Ред можна заказати у додатку пізніше, а покищо оформити просто цифрові?
2) і начебто безкоштовно на Нову Пошту замовити?
3) різних страховок начебто по цифровим кредиткам не повинно ж бути?
4) може ще є якісь ньюанси по цим двом кредиткам, на які потрібно звернути новому користувачу цих продуктів, щоб не влетіти на щось, або навпаки, щоб отримати макс. профіт ?
Буду дуже вдячний за відповіді
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1finanсier
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:37
1finanсier
Все так
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velvet
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:41
1finanсier написав:
Доброго ранку всім. Дочекався таки пропозиції відкрити Хамона та Ред з лімітом у додатку. З цього форуму знаю, що РД= даті відкриття картки. Нічого не змінилося? І ще пару питань до шановних форумчан :
1) фізичні картки Хамона та Ред можна заказати у додатку пізніше, а покищо оформити просто цифрові?
2) і начебто безкоштовно на Нову Пошту замовити?
3) різних страховок начебто по цифровим кредиткам не повинно ж бути?
4) може ще є якісь ньюанси по цим двом кредиткам, на які потрібно звернути новому користувачу цих продуктів, щоб не влетіти на щось, або навпаки, щоб отримати макс. профіт ?
Буду дуже вдячний за відповіді
1) Саме так, принаймні з Хам.оном точно, бо Реда собі не випускав.
2) Так.
3) Не має бути страховок. Втім, можете перевірити через чат.
4) Хіба що Альфа-Чек з СМС по 15 грн на безоплатний ПУШ перевести в додатку. Для Хам.она не обов'язково, бо вони й так безоплатні, а для Реда може бути актуально, але я не перевіряв через його відсутність у мене...
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kreuz
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:48
Vadim1212 написав:
тк у меня есть персональный менеджер у которого постоянно клиенты и приходится
у моей кроме клиентов,которых я и не вижу)) есть вайбер и телега.Всё решается удобно
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:17
Vadim1212 написав:
Второй раз за месяц в разных отделениях банкомат принял Деньги 50т и завис.сумма так и не зачислена Поддержка в чате за 5 обращений в течении дня так ни разу и не ответила, при этом постоянно присылают Сообщения от оценке качества обслуживания. При обращении в отделение свободные менеджеры помочь не могут тк у меня есть персональный менеджер у которого постоянно клиенты и приходится стоять к нему в очереди при свободных 3х работниках, Спасибо за качественный сервис.
Доброго ранку! напишіть коли і де проводили поповнення. Точну суму, та ваш номер телефону, вказаний в банку. Перевіримо деталі і вибачте, будь ласка, за незручності
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Alfa_Bank
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