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Обслуговування в українських
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Українська Пожежно-Страхова
Компанія (УПСК)

Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК) 2.8 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
19
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2015 09:59

Re: Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК)

Що УПСК, що УОСК - "два самопа пара" як то кажуть)))
samvexler
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2015 15:35

УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ (УПСК) головная боль!

Судя по отзывам я в шоке всем выплачивают!
Отзывы 100% заказухи . Не выплачивают вовремя ! Чтобы выплатили нужно пройти 7 дорог ада!
А в прочем кто из людей влипнет в историю с их ними страхователями сами поймут одним словом скоты!,
kostochka_82
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2015 10:14

Re: Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК)

Щоб зрозуміти "рівень СК" достатньо зайти на офіційний сайт http://www.upsk.com.ua/
напевне ще з 2000 року не змінювали)))
А ще мені пару тижнів тому дзвонив з УПСК менеджер з Києва, пропонував писати їхні автоцивілки з мегакомісією. Типу шукають хороших працівників. Пригадую, як перед смертю з СК "НАСТА" дзвонили і теж пропонували захмарну комісію...доля останньої всім відома))
samvexler
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2015 11:08

Задолбали своими заказными отзывами!!!!!!!!!! АТ "УОСК" - Ук

Pavel VasilevichСколько вам платят за такие отзывы ???????????????????? В моем случаи вышли все сроки не копейки я не видел спорных вопросов нет тычет мне бумажки что задолженность у них с 2014 года!!! Так что не врите и не обманывайте людей!!!!!!!!!!!! Самая де*** страховая АТ "УОСК" - Українська охоронно-страхова сталкиваюсь с ней второй раз не по своей прихоти.>>>> :evil: :twisted: :evil:
kostochka_82
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2015 13:15

Re: Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК)

Враховуючи, що роблять відразу "зі стелі" знижки -30% на ОСЦПВ і враховуючи, що рік тому вводили вже тимчасову адміністрацію - жити цій шарашці ще не довго залишилось.
samvexler
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2016 20:17

я потерпевший в ДТП, виновник который меня ударил - клиент УПСК...
Экспертизу моей машины не проводили, сумма ущерба взята с потолка 15000 грн.
УПСК предлагало свое СТО которое починит мое авто за 15000 - я ОТКАЗАЛСЯ!
хотя все СТО на которых я был, оценили в 35000 - 45000 грн.
Независимая экспертиза оценила ущерб в 43000 грн!

Сумму заявленную в экспертизе платить отказались спустя 2 мес обещаний, а свои 15000 сказали что выплатят только через 90 дней... так как я нечестный и нехороший клиент и отказался от их "щедрой" выплаты в 15000 грн
НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ ДАННУЮ КОМПАНИЮ. ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ!
kudelinroman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2016 23:32

  kudelinroman написав:я потерпевший в ДТП, виновник который меня ударил - клиент УПСК...
Экспертизу моей машины не проводили, сумма ущерба взята с потолка 15000 грн.
УПСК предлагало свое СТО которое починит мое авто за 15000 - я ОТКАЗАЛСЯ!
хотя все СТО на которых я был, оценили в 35000 - 45000 грн.
Независимая экспертиза оценила ущерб в 43000 грн!

Сумму заявленную в экспертизе платить отказались спустя 2 мес обещаний, а свои 15000 сказали что выплатят только через 90 дней... так как я нечестный и нехороший клиент и отказался от их "щедрой" выплаты в 15000 грн
НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ ДАННУЮ КОМПАНИЮ. ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ!


Не тратьте время. Подавайте в суд на виновника. А он пусть потом разбирается с СК. Правда, для этого нужно сначала получить письменный отказ от СК. Проверено, работает, спустя 1 год и 3 месяца после ДТП получил все.
ocent007
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 00:18

Поездка заграницу

Две недели назад поехали с мужем в в Болгарию. Незадолго до поездки друг рекомендовал нам оформить туристический страховой полис для путешествующих за границу. После долгого поиска страховой обратились в УПСК не пожалели. На 3 день отдыха Леша упал и вывихнул ногу. Сразу же вызвали скорую и позвонили в службу поддержки клиентов. Алена быстро уточнила где мы находимся и назвала адрес ближайшей клиники. Как только скорая доставила на место врачи оперативно оказали всю необходимую помощь. А страховая компания компенсировала не только траты на лечение и перевозку, но и оплатила переговоры по телефону :oops: :roll: . Теперь мы рекомендуем UPSK всем.
Иванна1983
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:25

Медичне страхування

Вже вкотре переконуюсь у вірності оформлення поліса медичного страхування в УПСК! На виробництві на ногу впала металева деталь, ступня миттєво розпухла. Керівництво викликало швидку допомогу але вони відмовилися їхати на виклик. Я подзвонив до страхової й оператор миттєво зв’залась з найближчим медзакладом. Швидка була на місці через 5 хвилин. У лікарні мене прийняли і без черги надали необхідну допомогу, а УПСК компенсувала всі витрати протягом 5 днів.
Андрей Пащук
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 01:22

КАСКО

Я частный перевозчик. Покупаем Автоцивилку и КАСКО для автопарка из 10 машин уже 7 лет. На дороге случается всякое и за это время раз 10 обращались в страховую со страховыми случаями. Никогда никаких проблем с выплатами не возникало. Все дела решаются оперативно, а ремонт выполняется качественно и быстро (максимум 10 дней).
Cергей Сидорченко
 
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