Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК)

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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 29 лип, 2019 23:03
Сервис в УПСК
Когда перед компанией стал выбор медицинской страховки, без раздумий выбрали УПСК. 25 лет успешной деятельности в Украине и личный опыт нашего руководителя стал решающим фактором. Оформили полный пакет медстраховки для 150 человек. Несколько сотрудников уже попали под страховой случай. Они остались довольны не только качеством медуслуг, но и оперативностью работы страховой. Сотрудники кол центра решали все вопросы в течение 5-10 минут после обращения.
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