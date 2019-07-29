RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
/
Українська Пожежно-Страхова
Компанія (УПСК)

Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК) 2.8 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
19
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
13
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 23:03

Сервис в УПСК

Когда перед компанией стал выбор медицинской страховки, без раздумий выбрали УПСК. 25 лет успешной деятельности в Украине и личный опыт нашего руководителя стал решающим фактором. Оформили полный пакет медстраховки для 150 человек. Несколько сотрудников уже попали под страховой случай. Они остались довольны не только качеством медуслуг, но и оперативностью работы страховой. Сотрудники кол центра решали все вопросы в течение 5-10 минут после обращения.
Анонимно
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українська Страхова Група 1 ... 21, 22, 23
Anonymous » Сер 29 сер, 2007 15:48
223 200172
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 15:17
furioso
Українська Охоронно-Страхова Компанія (УОСК) 1 ... 6, 7, 8
Anonymous » Чет 24 кві, 2008 18:22
73 78448
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 чер, 2017 13:42
andypaa33
Страхова компанія 611 1, 2
Anonymous » П'ят 26 гру, 2008 10:51
19 29000
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2015 09:51
samvexler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.