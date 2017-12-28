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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 511512513514

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 574
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
99
Всього голосів : 574
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:43

  V2 написав:Viz
На сайті щось про це інформації немає.


в обновленном файле уже прописана новая дата

https://www.universalbank.com.ua/storag ... 730434.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:07

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:Viz
На сайті щось про це інформації немає.


в обновленном файле уже прописана новая дата

https://www.universalbank.com.ua/storag ... 730434.pdf

ради 3х месяцев платить за год обслуживание :?: :roll:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:09

sens

Абонку знімають в дату договору
Viz
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:14

  Viz написав:sens

Абонку знімають в дату договору


абонку снимают из суммы первого пополнения в месяце в котором был открыт договор.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:05

  IMPRINTER написав:
  Viz написав:sens

Абонку знімають в дату договору


абонку снимают из суммы первого пополнения в месяце в котором был открыт договор.

вот и у меня это январь , как раз будет третий год с универсальной кредиткой :twisted:
Термін дії: 01/18
Ім'я на картці:
Статус: Активна
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:35

  sens написав:
  IMPRINTER написав:
  Viz написав:sens

Абонку знімають в дату договору


абонку снимают из суммы первого пополнения в месяце в котором был открыт договор.

вот и у меня это январь , как раз будет третий год с универсальной кредиткой :twisted:
Термін дії: 01/18
Ім'я на картці:
Статус: Активна

Вы, все таки, проверьте. Вот у нас карта сентябрём выпущена, а сам кредоговор мартом. За царя гороха, первые карты были припейды, поэтому дата договора (абонка к нему привязана) и срок действия карты могут НЕ совпадать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:27

выгода от депо

http://deposit.finance.ua/uah/universal ... #cta-steps

читаю условия

Один клиент может разместить один депозитный вклад на срок 9 мес.

В акции принимают участие только новые клиенты и клиенты, у которых на момент подачи заявки нет действующих счетов/ вкладов в Universal Bank, или общий суммарный остаток по действующим счетам /вкладам таких клиентов в Universal Bank не превышает 5 000 грн.

У меня закономерный вопрос - у меня есть сберегательные в евро и юсд , значительно больше в эквиваленте чем 5000 грн , для получении надбавки нужно все снять ???
никому не верю
sens
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