в обновленном файле уже прописана новая дата
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2017 14:43
в обновленном файле уже прописана новая дата
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Додано: Суб 30 гру, 2017 15:07
ради 3х месяцев платить за год обслуживание
никому не верю
Додано: Суб 30 гру, 2017 21:14
абонку снимают из суммы первого пополнения в месяце в котором был открыт договор.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 30 гру, 2017 22:05
вот и у меня это январь , как раз будет третий год с универсальной кредиткой
Термін дії: 01/18
Ім'я на картці:
Статус: Активна
никому не верю
Додано: Суб 30 гру, 2017 22:35
Вы, все таки, проверьте. Вот у нас карта сентябрём выпущена, а сам кредоговор мартом. За царя гороха, первые карты были припейды, поэтому дата договора (абонка к нему привязана) и срок действия карты могут НЕ совпадать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 31 гру, 2017 18:27
выгода от депо
http://deposit.finance.ua/uah/universal ... #cta-steps
читаю условия
Один клиент может разместить один депозитный вклад на срок 9 мес.
В акции принимают участие только новые клиенты и клиенты, у которых на момент подачи заявки нет действующих счетов/ вкладов в Universal Bank, или общий суммарный остаток по действующим счетам /вкладам таких клиентов в Universal Bank не превышает 5 000 грн.
У меня закономерный вопрос - у меня есть сберегательные в евро и юсд , значительно больше в эквиваленте чем 5000 грн , для получении надбавки нужно все снять ???
никому не верю
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