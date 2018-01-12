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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:55
Goodman написав:югин
Розрахунково-касове обслуговування рахунку (для поточних зарплатних, соціальних, ощадних
, поточного зі спеціальним режимом використання, строкових депозитних рахунків - не тарифікується).
Сотрудники правы - только касса , только счет.
Карточных продуктов - кот наплакал...., для депо людей - б1да.
Обслуживание ТС, на который капают %% тоже не бесплатно - 9грн в мес.
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vak
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