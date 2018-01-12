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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 574
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
99
Всього голосів : 574
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:55

  Goodman написав:югин

Розрахунково-касове обслуговування рахунку (для поточних зарплатних, соціальних, ощадних, поточного зі спеціальним режимом використання, строкових депозитних рахунків - не тарифікується).

Сотрудники правы - только касса , только счет.
Карточных продуктов - кот наплакал...., для депо людей - б1да.

Обслуживание ТС, на который капают %% тоже не бесплатно - 9грн в мес.
vak
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 03.02.09
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