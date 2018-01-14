Додано: Вів 16 січ, 2018 11:25

Для клієнтів, які оформлюють або переоформлюють строковий депозит на строк від 3-х місяців та на суму від 50 000 грн.екв. - оформлення пакету послуг «Еліт» (без оформлення полісу медичного страхування) - не тарифікується.

Прислали SMS, типа приглашаем в отделение для оформления бесплатного пакета "Элит" з вихідною (?) карткою Visa Gold та іншими бонусами.Хм, стоит оно того или нет?..Сейчас у меня кредитка Silver. Интересно, по той Gold тоже можно кэшбек включить, но на другой тип покупок? UPD: Похоже, она будет дебетная с привязкой к текущему счёту (а за его обслуживание отдельно платить, если гривневый?).Ещё они вот про пакет на сайте пишут: "Можливе оформлення дебетної картки в USD та EUR" - а никто не знает, это честные карты будут, или типа карта в USD, но платёж в USD-же пройдёт две конвертации с комиссиями через UAH и т. п.?Про страховку эту зарубежную к Gold-у я почему-то помню, что когда у меня такая была и я её почитал, то показалось правильным всё же купить в поездку обычную. Или зря, и вот такая прикарточная вполне хороша? Впрочем, неважно: