Пришла смс. Прглашают открыть бесплатный пакет Элит. Перезвогил на горячку. Сказали да , но бесплатно первый год.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 11:21
Пришла смс. Прглашают открыть бесплатный пакет Элит. Перезвогил на горячку. Сказали да , но бесплатно первый год.
Востаннє редагувалось pavyak в Вів 16 січ, 2018 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 січ, 2018 11:25
Re: Універсал (Universal Bank)
Прислали SMS, типа приглашаем в отделение для оформления бесплатного пакета "Элит" з вихідною (?) карткою Visa Gold та іншими бонусами.
Хм, стоит оно того или нет?..
Сейчас у меня кредитка Silver. Интересно, по той Gold тоже можно кэшбек включить, но на другой тип покупок? UPD: Похоже, она будет дебетная с привязкой к текущему счёту (а за его обслуживание отдельно платить, если гривневый?).
Ещё они вот про пакет на сайте пишут: "Можливе оформлення дебетної картки в USD та EUR" - а никто не знает, это честные карты будут, или типа карта в USD, но платёж в USD-же пройдёт две конвертации с комиссиями через UAH и т. п.?
Про страховку эту зарубежную к Gold-у я почему-то помню, что когда у меня такая была и я её почитал, то показалось правильным всё же купить в поездку обычную. Или зря, и вот такая прикарточная вполне хороша? Впрочем, неважно:
Додано: Вів 16 січ, 2018 20:38
Коммисия
Проверил выписку по кредитной карте за декабрь . 29/12/2017 г. начислили % , хотя погашение задолженности за декабрь было осуществлено 18/12/2017 ( всегда пользуюсь Грейс периодом ). Подал соответствующее заявление в службу клиентской поддержки . Обещали разобраться и перезвонить. Естественно никто не перезвонил. Обращаюсь повторно - ответ сотрудника:" Рассмотрели, % начисленны не верно , но "штормировать" их мы сможем только в следующем месяце". Ситуация с неверно начисленной задолженностью повторяется периодически ,начиная с июля 2017г. Обычно корректировку производили в течении нескольких рабочих дней после обращения. В данной ситуации предложили заплатить неверно начисленные %, а потом мол будем компенсировать. Создается впечатление, что ситуации с неверно начисленными % создаются умышленно, авось кто-то не внимательно прочитает выписку, не заметит и заплатит лишнее.
Додано: Сер 17 січ, 2018 01:26
alexander_chervyak
по выписке какого числа вам на счет зашло пополнение?
сумму задолженности которую гасить нужно где узнавали? а то в ИБ щас лучше не смотреть. он хромой на обе ноги.
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