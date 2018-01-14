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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 575
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
99
Всього голосів : 575
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 11:21

  Aps написав:
Если депо от 50тыс то пакет элит первый год бесплатно судя по тарифам.
Вот тока то что снятие %% бесплатно только в кассе как то странно. У них что цель массовость возле касс создавать?

Пришла смс. Прглашают открыть бесплатный пакет Элит. Перезвогил на горячку. Сказали да , но бесплатно первый год.
Востаннє редагувалось pavyak в Вів 16 січ, 2018 13:07, всього редагувалось 1 раз.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 11:25

Re: Універсал (Universal Bank)

Прислали SMS, типа приглашаем в отделение для оформления бесплатного пакета "Элит" з вихідною (?) карткою Visa Gold та іншими бонусами.

Хм, стоит оно того или нет?..

Сейчас у меня кредитка Silver. Интересно, по той Gold тоже можно кэшбек включить, но на другой тип покупок? UPD: Похоже, она будет дебетная с привязкой к текущему счёту (а за его обслуживание отдельно платить, если гривневый?).

Ещё они вот про пакет на сайте пишут: "Можливе оформлення дебетної картки в USD та EUR" - а никто не знает, это честные карты будут, или типа карта в USD, но платёж в USD-же пройдёт две конвертации с комиссиями через UAH и т. п.?

Про страховку эту зарубежную к Gold-у я почему-то помню, что когда у меня такая была и я её почитал, то показалось правильным всё же купить в поездку обычную. Или зря, и вот такая прикарточная вполне хороша? Впрочем, неважно:
Для клієнтів, які оформлюють або переоформлюють строковий депозит на строк від 3-х місяців та на суму від 50 000 грн.екв. - оформлення пакету послуг «Еліт» (без оформлення полісу медичного страхування) - не тарифікується.
VYu
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 20:38

Коммисия

Проверил выписку по кредитной карте за декабрь . 29/12/2017 г. начислили % , хотя погашение задолженности за декабрь было осуществлено 18/12/2017 ( всегда пользуюсь Грейс периодом ). Подал соответствующее заявление в службу клиентской поддержки . Обещали разобраться и перезвонить. Естественно никто не перезвонил. Обращаюсь повторно - ответ сотрудника:" Рассмотрели, % начисленны не верно , но "штормировать" их мы сможем только в следующем месяце". Ситуация с неверно начисленной задолженностью повторяется периодически ,начиная с июля 2017г. Обычно корректировку производили в течении нескольких рабочих дней после обращения. В данной ситуации предложили заплатить неверно начисленные %, а потом мол будем компенсировать. Создается впечатление, что ситуации с неверно начисленными % создаются умышленно, авось кто-то не внимательно прочитает выписку, не заметит и заплатит лишнее.
alexander_chervyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 01:26

alexander_chervyak
по выписке какого числа вам на счет зашло пополнение?
сумму задолженности которую гасить нужно где узнавали? а то в ИБ щас лучше не смотреть. он хромой на обе ноги.
mephala
 
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