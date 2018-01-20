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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 515516517518

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 575
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
99
Всього голосів : 575
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:20

  vollena71 написав:Хотела на сайте банка уточнить по кредитной карте кешбек только за кредитные или и за свои тоже и не нахожу вообще раздела Кредитная карта. То мені повилазило, чи покращення?

только, конечно
Stringer
 
Повідомлень: 7172
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:51

Re: Універсал (Universal Bank)

Не везет мне с Универсалом. Где то глубоко в своих электронных недрах он меня забанил. То не хотел карту Мони давать, хорошо у Мони есть класные ребята, решили эту проблему. Теперь не в состоянии Элит напечатать. Уже неделю колдуют, шрифты меняют, ритуальные танцы исполняют, а их эмбросер отказывается меня печатать. Хотя жене напечатали за минуту. Видать Моня не только у Привата спецов переманила, не осталось тут знающих айтишников. Да и карта вроде как и не нужна, пакет то открыли, ИБ подключили. Карта Универсала в семье уже одна есть. Переброска между счетами внутри банка бесплатна. Но рок продолжает висеть.
pavyak
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