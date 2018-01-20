Додано: Вів 23 січ, 2018 19:51
Не везет мне с Универсалом. Где то глубоко в своих электронных недрах он меня забанил. То не хотел карту Мони давать, хорошо у Мони есть класные ребята, решили эту проблему. Теперь не в состоянии Элит напечатать. Уже неделю колдуют, шрифты меняют, ритуальные танцы исполняют, а их эмбросер отказывается меня печатать. Хотя жене напечатали за минуту. Видать Моня не только у Привата спецов переманила, не осталось тут знающих айтишников. Да и карта вроде как и не нужна, пакет то открыли, ИБ подключили. Карта Универсала в семье уже одна есть. Переброска между счетами внутри банка бесплатна. Но рок продолжает висеть.