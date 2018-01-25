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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 515516517518

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 575
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
99
Всього голосів : 575
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:20

  vollena71 написав:Хотела на сайте банка уточнить по кредитной карте кешбек только за кредитные или и за свои тоже и не нахожу вообще раздела Кредитная карта. То мені повилазило, чи покращення?

только, конечно
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:51

Re: Універсал (Universal Bank)

Не везет мне с Универсалом. Где то глубоко в своих электронных недрах он меня забанил. То не хотел карту Мони давать, хорошо у Мони есть класные ребята, решили эту проблему. Теперь не в состоянии Элит напечатать. Уже неделю колдуют, шрифты меняют, ритуальные танцы исполняют, а их эмбросер отказывается меня печатать. Хотя жене напечатали за минуту. Видать Моня не только у Привата спецов переманила, не осталось тут знающих айтишников. Да и карта вроде как и не нужна, пакет то открыли, ИБ подключили. Карта Универсала в семье уже одна есть. Переброска между счетами внутри банка бесплатна. Но рок продолжает висеть.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:44

  Viz написав:Поточний під депозит не є поточним зарплатним, не є ощадним і не є строковим 2630... Тому 9 грн/міс

А если открыть второй депозит, то ко второму тоже открывают текущий с абонкой 9 грн или же второй депозит подвязывают к уже существующему текущему, открытому под первый депозит?
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:08

  lubopytnaya написав:
  Viz написав:Поточний під депозит не є поточним зарплатним, не є ощадним і не є строковим 2630... Тому 9 грн/міс

А если открыть второй депозит, то ко второму тоже открывают текущий с абонкой 9 грн или же второй депозит подвязывают к уже существующему текущему, открытому под первый депозит?

Это обычный счет 2620. Вяжут сколько хочешь. 9 грн снимают только если есть движение средств в течении месяца. Если выплата в конце, снимут 1 раз.
Сейчас Элит со своим текущим на халяву дают.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:25

  pavyak написав:9 грн снимают только если есть движение средств в течении месяца.

Вы уверены? В тарифах указано просто Щомісяця, никаких условий по движению, наличию средств нет. А ранее при греках с меня за год взяли 36грн тогда ещё по 3грн было, без никакого движения.
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:52

  vollena71 написав:
  pavyak написав:9 грн снимают только если есть движение средств в течении месяца.

Вы уверены? В тарифах указано просто Щомісяця, никаких условий по движению, наличию средств нет. А ранее при греках с меня за год взяли 36грн тогда ещё по 3грн было, без никакого движения.

раньше с меня тоже 36 сняли. Так рассказывают в отделении менеджеры тем кто отрывает депо с выплатой в конце срока. Сам не проверял так как открыт Зростаючий.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:18

  pavyak написав:Сейчас Элит со своим текущим на халяву дают.

А какой толк в том Элите, если кроме размещения депозита, мне никакие продукты этого банка не нужны?
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:35

  lubopytnaya написав:
  pavyak написав:Сейчас Элит со своим текущим на халяву дают.

А какой толк в том Элите, если кроме размещения депозита, мне никакие продукты этого банка не нужны?

Пополнять карту Монобанка ну или Альфы. В общем чтоб в кассу не ходить. Но для годовых это не подходит.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:23

  pavyak написав:
  lubopytnaya написав:
  pavyak написав:Сейчас Элит со своим текущим на халяву дают.

А какой толк в том Элите, если кроме размещения депозита, мне никакие продукты этого банка не нужны?

Пополнять карту Монобанка ну или Альфы. В общем чтоб в кассу не ходить. Но для годовых это не подходит.

Не будет проблем с выдачей тела депозита с этих Элитов?
Я так понимаю что выдача тела регулируется пунктом 4.4.а РКО ?
GrafBV
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:11

GrafBV
Посмотрим. Главное в этом п.4.4.1 " окрім наступних операцій, по яких операція зняття готівки не тарифікується
а) без обмеження в днях:
- операцій, пов’язаних з виплатою процентів по строковому депозиту Клієнта Банку;
- коштів з ощадного рахунку «Спеціальний»;
- операцій, пов’язаних з поверненням строкового депозиту Клієнта Банку (в.т.ч. в разі дострокового розірвання після 30 днів з дати відкриття.строкового депозиту).
pavyak
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