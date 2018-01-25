Так,всі депо під 1 поточний. Абонка в мінус знімається, якщо на початок місяця 0. Потім гаситься відсотками або тілом без наслідків.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 січ, 2018 17:34
Так,всі депо під 1 поточний. Абонка в мінус знімається, якщо на початок місяця 0. Потім гаситься відсотками або тілом без наслідків.
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:21
Да, был в отделении, там тоже сказали, что 9грн. в любом случае. И не берут - не только 590грн за открытие Элит, но и 550грн за обслуживание (все в течении первого года). Хотя почему у 550грн, об этом, нет сноски в тарифах и какой депозитный счет (из имеющихся в банке) не тарифицируется по 9грн не сказали.
Может вы знаете какой депозитный продукт имелся в виду. Просто для общего развития.
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