Так,всі депо під 1 поточний. Абонка в мінус знімається, якщо на початок місяця 0. Потім гаситься відсотками або тілом без наслідків.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 17:34
Так,всі депо під 1 поточний. Абонка в мінус знімається, якщо на початок місяця 0. Потім гаситься відсотками або тілом без наслідків.
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:21
Да, был в отделении, там тоже сказали, что 9грн. в любом случае. И не берут - не только 590грн за открытие Элит, но и 550грн за обслуживание (все в течении первого года). Хотя почему у 550грн, об этом, нет сноски в тарифах и какой депозитный счет (из имеющихся в банке) не тарифицируется по 9грн не сказали.
Может вы знаете какой депозитный продукт имелся в виду. Просто для общего развития.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к депозиту
Додано: Суб 27 січ, 2018 22:26
gun
Уважно почитайте оригінал тарифів. Плата за РКО відсутня по будь-якому депозиту. По рахунку 2630 її нема. Але для відкриття та обслугновування депозиту (% та його повернення) потрібно відкрити пакет. Найпростіше це поточний - в мене по виписці показує його, як пакет Standart. Він 9 грн/міс. Про Еліт я не скажу... він мені не цікавий.
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:58
Viz Ще раз. Я про поточний рахунок який можна відкрити для відсотків і тіла депозита по його закінченню, і за який беруть 9 гривень/місяць. В п.1.3 тарифів (там де про 9 гривень) нічого про рахунок 2630, 2620 і інші номери не написано. Зате написано:
Так ось - поточний рахунок для якого із наявних депозитних продуктів там мають на увазі і він не буде тарифікуватись?
П.С. Якщо п.1.3 не про поточні рахунки, то про 9 гривень я більше ніде не знайшов.
2 П.С. Ваш варіант - для чого там згадувати нетарифікований депозитний рахунок, якщо все одно беруть 9 гривень.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к депозиту
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