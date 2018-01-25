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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 516517518519

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 575
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
99
Всього голосів : 575
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:34

  lubopytnaya написав:
  Viz написав:Поточний під депозит не є поточним зарплатним, не є ощадним і не є строковим 2630... Тому 9 грн/міс

.... второй депозит подвязывают к уже существующему текущему, открытому под первый депозит?


Так,всі депо під 1 поточний. Абонка в мінус знімається, якщо на початок місяця 0. Потім гаситься відсотками або тілом без наслідків.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:21

  Viz написав:
  gun написав:

Почему 9грн? В тарифах же сказано:
Розрахунково-касове обслуговування рахунку (для поточних ... строкових депозитних рахунків - не тарифікується)
.

Поточний під депозит не є поточним зарплатним, не є ощадним і не є строковим 2630... Тому 9 грн/міс.

Да, был в отделении, там тоже сказали, что 9грн. в любом случае. И не берут - не только 590грн за открытие Элит, но и 550грн за обслуживание (все в течении первого года). Хотя почему у 550грн, об этом, нет сноски в тарифах и какой депозитный счет (из имеющихся в банке) не тарифицируется по 9грн не сказали.
Может вы знаете какой депозитный продукт имелся в виду. :wink: Просто для общего развития.
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gun
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:26

gun

Уважно почитайте оригінал тарифів. Плата за РКО відсутня по будь-якому депозиту. По рахунку 2630 її нема. Але для відкриття та обслугновування депозиту (% та його повернення) потрібно відкрити пакет. Найпростіше це поточний - в мене по виписці показує його, як пакет Standart. Він 9 грн/міс. Про Еліт я не скажу... він мені не цікавий.
Viz
 
Повідомлень: 780
З нами з: 29.08.08
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:58

Viz Ще раз. Я про поточний рахунок який можна відкрити для відсотків і тіла депозита по його закінченню, і за який беруть 9 гривень/місяць. В п.1.3 тарифів (там де про 9 гривень) нічого про рахунок 2630, 2620 і інші номери не написано. Зате написано:
1.3 Розрахунково-касове обслуговування рахунку (для ... строкових депозитних рахунків - не тарифікується). (9 гривень/місяць)

Так ось - поточний рахунок для якого із наявних депозитних продуктів там мають на увазі і він не буде тарифікуватись?
П.С. Якщо п.1.3 не про поточні рахунки, то про 9 гривень я більше ніде не знайшов.
2 П.С. Ваш варіант - для чого там згадувати нетарифікований депозитний рахунок, якщо все одно беруть 9 гривень.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к депозиту
gun
 
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