alexander_chervyak написав:Проверил выписку по кредитной карте за декабрь . 29/12/2017 г. начислили % , хотя погашение задолженности за декабрь было осуществлено 18/12/2017 ( всегда пользуюсь Грейс периодом ). Подал соответствующее заявление в службу клиентской поддержки . Обещали разобраться и перезвонить. Естественно никто не перезвонил. Обращаюсь повторно - ответ сотрудника:" Рассмотрели, % начисленны не верно , но "штормировать" их мы сможем только в следующем месяце". Ситуация с неверно начисленной задолженностью повторяется периодически ,начиная с июля 2017г. Обычно корректировку производили в течении нескольких рабочих дней после обращения. В данной ситуации предложили заплатить неверно начисленные %, а потом мол будем компенсировать. Создается впечатление, что ситуации с неверно начисленными % создаются умышленно, авось кто-то не внимательно прочитает выписку, не заметит и заплатит лишнее.
31/01/2018 вернули неверно начисленные проценты в декабре и одновременно списали "проценты" за январь.В январе гасил задолженность в полном объеме , с учётом неверно начисленных процентов 18/01/2018.