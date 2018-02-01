RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 519520521522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 576
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
99
Всього голосів : 576
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:37

  alexander_chervyak написав:Проверил выписку по кредитной карте за декабрь . 29/12/2017 г. начислили % , хотя погашение задолженности за декабрь было осуществлено 18/12/2017 ( всегда пользуюсь Грейс периодом ). Подал соответствующее заявление в службу клиентской поддержки . Обещали разобраться и перезвонить. Естественно никто не перезвонил. Обращаюсь повторно - ответ сотрудника:" Рассмотрели, % начисленны не верно , но "штормировать" их мы сможем только в следующем месяце". Ситуация с неверно начисленной задолженностью повторяется периодически ,начиная с июля 2017г. Обычно корректировку производили в течении нескольких рабочих дней после обращения. В данной ситуации предложили заплатить неверно начисленные %, а потом мол будем компенсировать. Создается впечатление, что ситуации с неверно начисленными % создаются умышленно, авось кто-то не внимательно прочитает выписку, не заметит и заплатит лишнее.

31/01/2018 вернули неверно начисленные проценты в декабре и одновременно списали "проценты" за январь.В январе гасил задолженность в полном объеме , с учётом неверно начисленных процентов 18/01/2018.
alexander_chervyak
 
Повідомлень: 68
З нами з: 07.08.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:41

Re: Універсал (Universal Bank)

  clientage написав:офПред тут выйдет из тени

А тут є такий?
Щось надто пасивно себе поводить!
V2
4
 
Повідомлень: 4936
З нами з: 03.07.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:13

От криворукие, капец
И мне списали %... ((( всего неск. месяцев спокойно было, и вот опять...
ignorabimus
 
Повідомлень: 590
З нами з: 11.09.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 519520521522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Gost2013, Ukrsotsbank і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 2981, 2982, 2983
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
29821 3674428
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 00:28
greenozon
OTP Bank 1 ... 528, 529, 530
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5295 1274828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 21:10
VLADPn
ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 04 бер, 2009 18:59
59 33631
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2017 16:40
Мизантрóп
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.