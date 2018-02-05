Додано: Пон 05 лют, 2018 19:58

GrafBV написав: бульбик написав: Реальный недобанк! Поясняю...

Пришла смс-ка - приглашают на отделение для оформления бесплатного пакета Элит с картой Виза Голд... Прихожу, говорят - вам надо открыть новый вклад или дождаться пока закончится старый - переоформите его - тогда будет вам эта карта... А пока остаётся всё по-старому:) Вот такой чудо-ход от менеджмента. Я вот думаю, это хроническое жлобство или просто нежелание нормально работать с клиентами.. Реальный недобанк! Поясняю...Пришла смс-ка - приглашают на отделение для оформления бесплатного пакета Элит с картой Виза Голд... Прихожу, говорят - вам надо открыть новый вклад или дождаться пока закончится старый - переоформите его - тогда будет вам эта карта... А пока остаётся всё по-старому:) Вот такой чудо-ход от менеджмента. Я вот думаю, это хроническое жлобство или просто нежелание нормально работать с клиентами..

Недавно открывал при существующих вкладках, ничего нового не открывал.

Либо че-то поменяли, либо, как в большинстве случаев, чудят "на местах" Недавно открывал при существующих вкладках, ничего нового не открывал.Либо че-то поменяли, либо, как в большинстве случаев, чудят "на местах"

Недоумки, как и во многих банках. Один звонок от них в Киев. И им объяснят их роботу. Звонок не от вас , а они сами пусть звонят и учатся.Открыли мне карточку эту с 5 попытки. Все принтер не хотел меня печатать. Сегодня пришла смс с зачислением процентов. На Альфу пошел отлуп. Через 2 минуту на Моню ушло с радостью. Ради этого и открывалось. и 9 гривен нигде в отчете не видно. Старый текущий под депо закрыл в прошлом месяце. Тоже перед этим упирались, что нельзя перевести выплаты с одного счета на другой , но я их заставил учить матчасть.