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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 519520521522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 576
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
99
Всього голосів : 576
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:37

  alexander_chervyak написав:Проверил выписку по кредитной карте за декабрь . 29/12/2017 г. начислили % , хотя погашение задолженности за декабрь было осуществлено 18/12/2017 ( всегда пользуюсь Грейс периодом ). Подал соответствующее заявление в службу клиентской поддержки . Обещали разобраться и перезвонить. Естественно никто не перезвонил. Обращаюсь повторно - ответ сотрудника:" Рассмотрели, % начисленны не верно , но "штормировать" их мы сможем только в следующем месяце". Ситуация с неверно начисленной задолженностью повторяется периодически ,начиная с июля 2017г. Обычно корректировку производили в течении нескольких рабочих дней после обращения. В данной ситуации предложили заплатить неверно начисленные %, а потом мол будем компенсировать. Создается впечатление, что ситуации с неверно начисленными % создаются умышленно, авось кто-то не внимательно прочитает выписку, не заметит и заплатит лишнее.

31/01/2018 вернули неверно начисленные проценты в декабре и одновременно списали "проценты" за январь.В январе гасил задолженность в полном объеме , с учётом неверно начисленных процентов 18/01/2018.
alexander_chervyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:41

Re: Універсал (Universal Bank)

  clientage написав:офПред тут выйдет из тени

А тут є такий?
Щось надто пасивно себе поводить!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:13

От криворукие, капец
И мне списали %... ((( всего неск. месяцев спокойно было, и вот опять...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:37

Re: Універсал (Universal Bank)

Универсал и Минфин поменяли условия по депозитам
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:42

Re: Універсал (Universal Bank)

Смотрю я не одинок с кого списало проценты.
Возврат каждому в индивидуальном порядке или ждать массовую корректировку?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:45

  mephala написав:Смотрю я не одинок с кого списало проценты.
Возврат каждому в индивидуальном порядке или ждать массовую корректировку?


Всем списали эти недокомсомольцы. КАЛ обещал вернуть без заяв.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:16

Re: Універсал (Universal Bank)

Реальный недобанк! Поясняю...
Пришла смс-ка - приглашают на отделение для оформления бесплатного пакета Элит с картой Виза Голд... Прихожу, говорят - вам надо открыть новый вклад или дождаться пока закончится старый - переоформите его - тогда будет вам эта карта... А пока остаётся всё по-старому:) Вот такой чудо-ход от менеджмента. Я вот думаю, это хроническое жлобство или просто нежелание нормально работать с клиентами..
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:33

  бульбик написав:Реальный недобанк! Поясняю...
Пришла смс-ка - приглашают на отделение для оформления бесплатного пакета Элит с картой Виза Голд... Прихожу, говорят - вам надо открыть новый вклад или дождаться пока закончится старый - переоформите его - тогда будет вам эта карта... А пока остаётся всё по-старому:) Вот такой чудо-ход от менеджмента. Я вот думаю, это хроническое жлобство или просто нежелание нормально работать с клиентами..

:shock: Недавно открывал при существующих вкладках, ничего нового не открывал.
Либо че-то поменяли, либо, как в большинстве случаев, чудят "на местах"
GrafBV
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:58

  GrafBV написав:
  бульбик написав:Реальный недобанк! Поясняю...
Пришла смс-ка - приглашают на отделение для оформления бесплатного пакета Элит с картой Виза Голд... Прихожу, говорят - вам надо открыть новый вклад или дождаться пока закончится старый - переоформите его - тогда будет вам эта карта... А пока остаётся всё по-старому:) Вот такой чудо-ход от менеджмента. Я вот думаю, это хроническое жлобство или просто нежелание нормально работать с клиентами..

:shock: Недавно открывал при существующих вкладках, ничего нового не открывал.
Либо че-то поменяли, либо, как в большинстве случаев, чудят "на местах"


Недоумки, как и во многих банках. Один звонок от них в Киев. И им объяснят их роботу. Звонок не от вас , а они сами пусть звонят и учатся.
Открыли мне карточку эту с 5 попытки. Все принтер не хотел меня печатать. Сегодня пришла смс с зачислением процентов. На Альфу пошел отлуп. Через 2 минуту на Моню ушло с радостью. Ради этого и открывалось. и 9 гривен нигде в отчете не видно. Старый текущий под депо закрыл в прошлом месяце. Тоже перед этим упирались, что нельзя перевести выплаты с одного счета на другой , но я их заставил учить матчасть.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:15

бульбик

У меня похожая ситуация, пришла смска приходите оформлять пакет Элит к депозиту. Пришел, говорят не можем оформить карту к существующему депо, но можем повысить уровень текущего пакета до Элит без комиссии, написал заяву на повышение. Прихожу через время в отделение, говорят главный офис не согласовал повышение пакета. Занавес.. :) Из всех банков с которыми сталкивался, этот реально самый ущербный. Удивляюсь как монобанк работает на базе Универсала.
antey718
 
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