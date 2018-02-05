alexander_chervyak написав:Проверил выписку по кредитной карте за декабрь . 29/12/2017 г. начислили % , хотя погашение задолженности за декабрь было осуществлено 18/12/2017 ( всегда пользуюсь Грейс периодом ). Подал соответствующее заявление в службу клиентской поддержки . Обещали разобраться и перезвонить. Естественно никто не перезвонил. Обращаюсь повторно - ответ сотрудника:" Рассмотрели, % начисленны не верно , но "штормировать" их мы сможем только в следующем месяце". Ситуация с неверно начисленной задолженностью повторяется периодически ,начиная с июля 2017г. Обычно корректировку производили в течении нескольких рабочих дней после обращения. В данной ситуации предложили заплатить неверно начисленные %, а потом мол будем компенсировать. Создается впечатление, что ситуации с неверно начисленными % создаются умышленно, авось кто-то не внимательно прочитает выписку, не заметит и заплатит лишнее.
31/01/2018 вернули неверно начисленные проценты в декабре и одновременно списали "проценты" за январь.В январе гасил задолженность в полном объеме , с учётом неверно начисленных процентов 18/01/2018.
Реальный недобанк! Поясняю... Пришла смс-ка - приглашают на отделение для оформления бесплатного пакета Элит с картой Виза Голд... Прихожу, говорят - вам надо открыть новый вклад или дождаться пока закончится старый - переоформите его - тогда будет вам эта карта... А пока остаётся всё по-старому:) Вот такой чудо-ход от менеджмента. Я вот думаю, это хроническое жлобство или просто нежелание нормально работать с клиентами..
бульбик написав:Реальный недобанк! Поясняю... Пришла смс-ка - приглашают на отделение для оформления бесплатного пакета Элит с картой Виза Голд... Прихожу, говорят - вам надо открыть новый вклад или дождаться пока закончится старый - переоформите его - тогда будет вам эта карта... А пока остаётся всё по-старому:) Вот такой чудо-ход от менеджмента. Я вот думаю, это хроническое жлобство или просто нежелание нормально работать с клиентами..
Недавно открывал при существующих вкладках, ничего нового не открывал. Либо че-то поменяли, либо, как в большинстве случаев, чудят "на местах"
бульбик написав:Реальный недобанк! Поясняю... Пришла смс-ка - приглашают на отделение для оформления бесплатного пакета Элит с картой Виза Голд... Прихожу, говорят - вам надо открыть новый вклад или дождаться пока закончится старый - переоформите его - тогда будет вам эта карта... А пока остаётся всё по-старому:) Вот такой чудо-ход от менеджмента. Я вот думаю, это хроническое жлобство или просто нежелание нормально работать с клиентами..
Недавно открывал при существующих вкладках, ничего нового не открывал. Либо че-то поменяли, либо, как в большинстве случаев, чудят "на местах"
Недоумки, как и во многих банках. Один звонок от них в Киев. И им объяснят их роботу. Звонок не от вас , а они сами пусть звонят и учатся. Открыли мне карточку эту с 5 попытки. Все принтер не хотел меня печатать. Сегодня пришла смс с зачислением процентов. На Альфу пошел отлуп. Через 2 минуту на Моню ушло с радостью. Ради этого и открывалось. и 9 гривен нигде в отчете не видно. Старый текущий под депо закрыл в прошлом месяце. Тоже перед этим упирались, что нельзя перевести выплаты с одного счета на другой , но я их заставил учить матчасть.
У меня похожая ситуация, пришла смска приходите оформлять пакет Элит к депозиту. Пришел, говорят не можем оформить карту к существующему депо, но можем повысить уровень текущего пакета до Элит без комиссии, написал заяву на повышение. Прихожу через время в отделение, говорят главный офис не согласовал повышение пакета. Занавес.. Из всех банков с которыми сталкивался, этот реально самый ущербный. Удивляюсь как монобанк работает на базе Универсала.