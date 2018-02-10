О, вспомнил, что когда был в феврале в отделении, там висела бумага, что теперь при снятии наличных со счёта комиссия 1%, вроде в том числе и с валютного. Кто-то уже с этим сталкивался? Это и при снятии депозита?
VYu написав:О, вспомнил, что когда был в феврале в отделении, там висела бумага, что теперь при снятии наличных со счёта комиссия 1%, вроде в том числе и с валютного. Кто-то уже с этим сталкивался? Это и при снятии депозита?
VYu написав:О, вспомнил, что когда был в феврале в отделении, там висела бумага, что теперь при снятии наличных со счёта комиссия 1%, вроде в том числе и с валютного. Кто-то уже с этим сталкивался? Это и при снятии депозита?
При снятии депозита комиссия не снимается:
4.4. Видача готівкових коштів з рахунку: 4.4.1. Видача готівкових коштів з рахунку (у тому числі з використанням ПК через ПОС термінал) окрім наступних операцій, по яких операція зняття готівки не тарифікується а) протягом 60-ти банківських днів: - операцій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, пенсій, соціальних виплат; - операцій, пов’язаних з виплатою процентів по строковому депозиту Клієнта Банку; - операцій видачі коштів Фонду гарантування вкладів з рахунку фізичної особи; - операцій, пов’язаних з поверненням строкового депозиту Клієнта Банку (в.т.ч. в разі дострокового розірвання після 30 днів з дати відкриття.строкового депозиту). - операцій, пов’язаних з отриманням коштів, які надійшли безготівковим шляхом від клієнтів Банку ПАТ «ВТБ» - операцій, пов’язаних з видачею кредиту фізичній особі Клієнту Банку; - операцій, пов’язаних з проведенням конвертації валют; - операцій, пов’язаних з видачею грошових коштів за допомогою міжнародних платіжних систем «MoneyGram», «RIA», «Western Union» б) протягом одного дня - операцій видачі готівки з подальшим внесенням готівки на рахунок Клієнта в Банку без зміни суми в тій же валюті або в еквіваленті за діючим комерційним курсом Банку.
VYu написав:О, вспомнил, что когда был в феврале в отделении, там висела бумага, что теперь при снятии наличных со счёта комиссия 1%, вроде в том числе и с валютного. Кто-то уже с этим сталкивался? Это и при снятии депозита?
только с гривневых счетов
В отделении пишут, что не только: А в остальном как MaximS выше написал: с депозитных не сняли.
Ещё операционистка говорила, что программа кэшбека по карточкам "Универсала" доживает последние дни.
VYu написав:О, вспомнил, что когда был в феврале в отделении, там висела бумага, что теперь при снятии наличных со счёта комиссия 1%, вроде в том числе и с валютного. Кто-то уже с этим сталкивался? Это и при снятии депозита?
только с гривневых счетов
В отделении пишут, что не только: А в остальном как MaximS выше написал: с депозитных не сняли.
Ещё операционистка говорила, что программа кэшбека по карточкам "Универсала" доживает последние дни.
деньги с депозита,даже сберегательного,не тарифицируются. Про Кашбек-думаю сделают акцент на мононаправление