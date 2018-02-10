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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 523524525526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 577
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 577
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:35

Re: Універсал (Universal Bank)

О, вспомнил, что когда был в феврале в отделении, там висела бумага, что теперь при снятии наличных со счёта комиссия 1%, вроде в том числе и с валютного. Кто-то уже с этим сталкивался? Это и при снятии депозита?
VYu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:40

  VYu написав:О, вспомнил, что когда был в феврале в отделении, там висела бумага, что теперь при снятии наличных со счёта комиссия 1%, вроде в том числе и с валютного. Кто-то уже с этим сталкивался? Это и при снятии депозита?
только с гривневых счетов
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:29

  VYu написав:О, вспомнил, что когда был в феврале в отделении, там висела бумага, что теперь при снятии наличных со счёта комиссия 1%, вроде в том числе и с валютного. Кто-то уже с этим сталкивался? Это и при снятии депозита?


При снятии депозита комиссия не снимается:
4.4. Видача готівкових коштів з рахунку:
4.4.1. Видача готівкових коштів з рахунку (у тому числі з використанням ПК через ПОС термінал) окрім наступних операцій, по яких операція зняття готівки не тарифікується
а) протягом 60-ти банківських днів:
- операцій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, пенсій, соціальних виплат;
- операцій, пов’язаних з виплатою процентів по строковому депозиту Клієнта Банку;
- операцій видачі коштів Фонду гарантування вкладів з рахунку фізичної особи;
- операцій, пов’язаних з поверненням строкового депозиту Клієнта Банку (в.т.ч. в разі дострокового розірвання після 30 днів з дати відкриття.строкового депозиту).
- операцій, пов’язаних з отриманням коштів, які надійшли безготівковим шляхом від клієнтів Банку ПАТ «ВТБ»
- операцій, пов’язаних з видачею кредиту фізичній особі Клієнту Банку;
- операцій, пов’язаних з проведенням конвертації валют;
- операцій, пов’язаних з видачею грошових коштів за допомогою міжнародних платіжних систем «MoneyGram», «RIA», «Western Union»
б) протягом одного дня
- операцій видачі готівки з подальшим внесенням готівки на рахунок Клієнта в Банку без зміни суми в тій же валюті або в еквіваленті за діючим комерційним курсом Банку.

https://www.universalbank.com.ua/storag ... 022018.xls
MaximS
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 07:28

  Aps написав:Опять проценты списали.
Прям не смешно уже.

достали вконец, самки собак
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:39

  sens написав:
  VYu написав:О, вспомнил, что когда был в феврале в отделении, там висела бумага, что теперь при снятии наличных со счёта комиссия 1%, вроде в том числе и с валютного. Кто-то уже с этим сталкивался? Это и при снятии депозита?
только с гривневых счетов

В отделении пишут, что не только: Зображення
А в остальном как MaximS выше написал: с депозитных не сняли.

Ещё операционистка говорила, что программа кэшбека по карточкам "Универсала" доживает последние дни.
VYu
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:32

  VYu написав:
  sens написав:
  VYu написав:О, вспомнил, что когда был в феврале в отделении, там висела бумага, что теперь при снятии наличных со счёта комиссия 1%, вроде в том числе и с валютного. Кто-то уже с этим сталкивался? Это и при снятии депозита?
только с гривневых счетов

В отделении пишут, что не только: Зображення
А в остальном как MaximS выше написал: с депозитных не сняли.

Ещё операционистка говорила, что программа кэшбека по карточкам "Универсала" доживает последние дни.
деньги с депозита,даже сберегательного,не тарифицируются. Про Кашбек-думаю сделают акцент на мононаправление
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:54

  Aps написав:Опять проценты списали.
Прям не смешно уже.

Добрый день!
уточните,пожалуйста, в личных сообщениях детали: Номер счета или Ваш ИНН.
Выясним причину и устраним проблему.
Universal Bank
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:07

  Universal Bank написав:
  Aps написав:Опять проценты списали.
Прям не смешно уже.

Добрый день!
уточните,пожалуйста, в личных сообщениях детали: Номер счета или Ваш ИНН.
Выясним причину и устраним проблему.


Хотите сказать я такой один "счастливчик" ? :?
На ГЛ озвучил проблему. Обещали решить и отчитаться.
Какой кстати у вас срок отводится для этого?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:17

  Universal Bank написав:
  Aps написав:Опять проценты списали.
Прям не смешно уже.

Добрый день!
уточните,пожалуйста, в личных сообщениях детали: Номер счета или Ваш ИНН.
Выясним причину и устраним проблему.

Отправил в личку :)
Но я знаю ещё 3х коллег, с подобной проблемой
Эта проблема у банка массовая :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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