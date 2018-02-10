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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 524525526527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 577
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 577
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:11

  ignorabimus написав:
  Universal Bank написав:
  Aps написав:Опять проценты списали.
Прям не смешно уже.

Добрый день!
уточните,пожалуйста, в личных сообщениях детали: Номер счета или Ваш ИНН.
Выясним причину и устраним проблему.

У меня тоже списали...
Самое главное, даже не могу посмотреть сколько, в ИБ у меня строки с денежными операциями выглядят так:
Зображення

Добрый день! напишите, пожалуйста, в личных сообщениях номер вашего счета или ИНН. Передадим проблему нашим специалистам для устранения. Спасибо
Universal Bank
 
Повідомлень: 14
З нами з: 26.06.17
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  #<1 ... 524525526527
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