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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 бер, 2018 18:11
ignorabimus написав: Universal Bank написав: Aps написав:
Опять проценты списали.
Прям не смешно уже.
Добрый день!
уточните,пожалуйста, в личных сообщениях детали: Номер счета или Ваш ИНН.
Выясним причину и устраним проблему.
У меня тоже списали...
Самое главное, даже не могу посмотреть сколько, в ИБ у меня строки с денежными операциями выглядят так:
Добрый день! напишите, пожалуйста, в личных сообщениях номер вашего счета или ИНН. Передадим проблему нашим специалистам для устранения. Спасибо
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Universal Bank
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