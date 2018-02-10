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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 525526527528>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 577
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
145
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 577
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:11

  ignorabimus написав:
  Universal Bank написав:
  Aps написав:Опять проценты списали.
Прям не смешно уже.

Добрый день!
уточните,пожалуйста, в личных сообщениях детали: Номер счета или Ваш ИНН.
Выясним причину и устраним проблему.

У меня тоже списали...
Самое главное, даже не могу посмотреть сколько, в ИБ у меня строки с денежными операциями выглядят так:
Зображення

Добрый день! напишите, пожалуйста, в личных сообщениях номер вашего счета или ИНН. Передадим проблему нашим специалистам для устранения. Спасибо
Universal Bank
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:55

да массовая проблема списания процентов в грейсе.
или теперь возвращать будут только тем кто просечет махинацию банка?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 10:15

  mephala написав:да массовая проблема списания процентов в грейсе.
или теперь возвращать будут только тем кто просечет махинацию банка?


такое у них каждый месяц - пора привыкнуть уже )
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:30

  mephala написав:да массовая проблема списания процентов в грейсе.
или теперь возвращать будут только тем кто просечет махинацию банка?


Добрый день!для того чтобы мы смогли устранить, не следствие, а саму причину, нам нужны примеры, для передачи специалистам. Прошу предоставить данные в личных сообщениях.
Universal Bank
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:49

  Universal Bank написав:
  mephala написав:да массовая проблема списания процентов в грейсе.
или теперь возвращать будут только тем кто просечет махинацию банка?


Добрый день!для того чтобы мы смогли устранить, не следствие, а саму причину, нам нужны примеры, для передачи специалистам. Прошу предоставить данные в личных сообщениях.


извините но я лучше на гарячку позвоню если банк до сих пор не вкурсе что накосячил. передавать личные данные третим лицам как то не камильфо. без обид.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:21

Re: Універсал (Universal Bank)

Коллеги подскажите, интернет банкинг в Universal Bank бесплатный!?И как в нём зарегистрироваться!?
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:36

Re: Універсал (Universal Bank)

до сих пор не вернули стыренные комиссии, завтраками кормят, самки собак
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:57

  югин написав:Коллеги подскажите, интернет банкинг в Universal Bank бесплатный!?И как в нём зарегистрироваться!?



При оформлении депо - мне давала менеджер шестизначный код (по нему и регистрировался).
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:58

  Stringer написав:до сих пор не вернули стыренные комиссии, завтраками кормят, самки собак


я так понимаю в этот раз надо регить заявку вручную? в прошлый раз сказали что типа регить заявку не надо вернем оптово ....
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:01

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:до сих пор не вернули стыренные комиссии, завтраками кормят, самки собак


я так понимаю в этот раз надо регить заявку вручную? в прошлый раз сказали что типа регить заявку не надо вернем оптово ....

А зонтиками за сорри-бонус они запаслись? :evil:
Я уже пяток коллег нашёл у кого за просто так посписывали по 2..3грн, им пока пофиг, но я работу веду 8) :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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