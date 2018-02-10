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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 бер, 2018 18:11
ignorabimus написав: Universal Bank написав: Aps написав:
Опять проценты списали.
Прям не смешно уже.
Добрый день!
уточните,пожалуйста, в личных сообщениях детали: Номер счета или Ваш ИНН.
Выясним причину и устраним проблему.
У меня тоже списали...
Самое главное, даже не могу посмотреть сколько, в ИБ у меня строки с денежными операциями выглядят так:
Добрый день! напишите, пожалуйста, в личных сообщениях номер вашего счета или ИНН. Передадим проблему нашим специалистам для устранения. Спасибо
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Universal Bank
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Додано: Вів 06 бер, 2018 21:55
да массовая проблема списания процентов в грейсе.
или теперь возвращать будут только тем кто просечет махинацию банка?
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mephala
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Додано: Сер 07 бер, 2018 10:15
mephala написав:
да массовая проблема списания процентов в грейсе.
или теперь возвращать будут только тем кто просечет махинацию банка?
такое у них каждый месяц - пора привыкнуть уже )
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Додано: Сер 07 бер, 2018 12:30
mephala написав:
да массовая проблема списания процентов в грейсе.
или теперь возвращать будут только тем кто просечет махинацию банка?
Добрый день!для того чтобы мы смогли устранить, не следствие, а саму причину, нам нужны примеры, для передачи специалистам. Прошу предоставить данные в личных сообщениях.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 13:49
Universal Bank написав: mephala написав:
да массовая проблема списания процентов в грейсе.
или теперь возвращать будут только тем кто просечет махинацию банка?
Добрый день!для того чтобы мы смогли устранить, не следствие, а саму причину, нам нужны примеры, для передачи специалистам. Прошу предоставить данные в личных сообщениях.
извините но я лучше на гарячку позвоню если банк до сих пор не вкурсе что накосячил. передавать личные данные третим лицам как то не камильфо. без обид.
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mephala
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:21
Коллеги подскажите, интернет банкинг в Universal Bank бесплатный!?И как в нём зарегистрироваться!?
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югин
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:36
до сих пор не вернули стыренные комиссии, завтраками кормят, самки собак
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Stringer
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:57
югин написав:
Коллеги подскажите, интернет банкинг в Universal Bank бесплатный!?И как в нём зарегистрироваться!?
При оформлении депо - мне давала менеджер шестизначный код (по нему и регистрировался).
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:58
Stringer написав:
до сих пор не вернули стыренные комиссии, завтраками кормят, самки собак
я так понимаю в этот раз надо регить заявку вручную? в прошлый раз сказали что типа регить заявку не надо вернем оптово ....
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:01
IMPRINTER написав: Stringer написав:
до сих пор не вернули стыренные комиссии, завтраками кормят, самки собак
я так понимаю в этот раз надо регить заявку вручную? в прошлый раз сказали что типа регить заявку не надо вернем оптово ....
А зонтиками за сорри-бонус они запаслись?
Я уже пяток коллег нашёл у кого за просто так посписывали по 2..3грн, им пока пофиг, но я работу веду
... делайте хоть что-нибудь!
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