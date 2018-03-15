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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:48
вы там совсем с дуба рухнули? нам до 20 нужно погасить те деньги на которые вы нас грабанули, а потом вы их нам вернёте? а может тогда вы перестанете снимать с нас абонку за пользование кредиткой, а начнёте нам платить проценты за использование наших денег?
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:06
у вас такое каждый месяц !!! я понимаю было бы разовое ... у этой "помылки" есть фамилия имя и отчество - почему эта помылка у вам до сих пор работает?
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:14
Re: Універсал (Universal Bank)
Кому нибудь уже вернули ошибочно списанные проценты?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:22
Re: Універсал (Universal Bank)
так в том то и дело, хотят нас заставить их оплатить
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:57
ошибочно списанные были первый раз ... второй раз это уже не ошибка - а профнепригодность.
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